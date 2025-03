Claro Vence Prêmio Anatel De Acessibilidade. Parceria Com Socialtech É Destaque Entre Soluções Inclusivas Na Operadora

A operadora de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura Claro foi escolhida pela Anatel, pela segunda vez, como vencedora do Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações. A premiação avalia os melhores ambientes físicos e virtuais oferecidos pelas operadoras brasileiras para pessoas com deficiência.

A Claro oferece diversas soluções para pessoas com deficiência. Entre as ferramentas disponíveis destaca-se a desenvolvida pela socialtech alagoana Hand Talk. Por meio desta startup, as pessoas surdas têm acesso a uma tradutora virtual chamada Maya que traduz o conteúdo do site da operadora para Libras (Língua Brasileira de Sinais) .

Além do plug-in disponível no site, a parceria entre a operadora e a startup também se estendeu para outras vertentes que fomentou o espírito de inclusão da empresa. A Claro já participou de lives organizadas pela Hand Talk e a operadora fez parte do time de patrocinadores do LINK, evento anual realizado pela socialtech para promover acessibilidade, diversidade e inclusão.