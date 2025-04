Os jogadores de World of Warcraft® voltarão aos céus de Azeroth em Dragonflight

Dependendo a especialização escolhida, os Evocadores Dracthyr podem atacar os inimigos de longe comousando sopros, presas e garras, ou ajudar a fortalecer os aliados na função derecorrendo às aptidões místicas dos dragonídeos. Os jogadores que criarem Evocadores Dracthyr poderão personalizar tanto o avatar dracônico que encarnam em batalha quanto a forma humanoide paisana usada para interagir com os habitantes de Azeroth. Os Evocadores Dracthyr começam o jogo no nível 58 com uma série de missões inicial única, podendo escolher se alinhar à Aliança ou à Horda.

Além do poder e da astúcia, os dragões de Azeroth são conhecidos pela agilidade no ar: todos os jogadores poderão aprender a arte de cavalgar dragões, desbloqueando uma nova forma dinâmica de voo com um draco companheiro que pode ter a aparência personalizada e ser treinado para cruzar os céus com mais eficiência à medida que os jogadores avançam na expansão. Dragonflight também traz as atualizações mais amplas dos sistemas de profissão e talento de World of Warcraft desde o lançamento do jogo, oferecendo aos jogadores novos níveis de liberdade e profundidade na definição dos personagens.

“Os jogadores querem há tempos revisitar as raízes fantásticas de World of Warcraft, e é justamente isso que eles vão poder fazer em Dragonflight, com uma exploração mais profunda dos emblemáticos dragões de Warcraft® e uma aventura eletrizante pela terra natal deles”, afirma Mike Ybarra, presidente da Blizzard Entertainment. “Também estamos reformulando completamente muitos dos sistemas subjacentes do jogo para garantir que WoW® continue a oferecer o tipo de experiência que os jogadores esperam não só com essa expansão, mas pelos próximos anos.”