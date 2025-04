Snoop Dogg chega hoje como Operador em Call of Duty®: Vanguard e Call of Duty®: Warzone™, veja todos os detalhes do Pacote

Quase duas décadas depois de estourar com The Chronic, Snoop Dogg segue sendo uma lenda. Ele se tornou o dono da Death Row Records, entregou uma performance icônica no show do intervalo perto de sua cidade natal, Long Beach, se juntou a uma organização de esport, tem diversos negócios e até mesmo ajudou a quebrar o Recorde Mundial de maior coquetel, que obviamente envolveu muito “Gin and Juice”.

E hoje Snoop adiciona mais um marco a sua carreira: se tornar um Operador em Call of Duty®.

E não é nenhuma coincidência que ele se junta à luta um dia antes de um certo feriado-não-oficial de Abril.

A partir das 14h de Brasília do dia 19 de Abril, os fãs poderão jogar como Snoop Dogg em Call of Duty: Vanguard e WarzoneTM ao obter o Pacote Traçante de Operador Snoop Dogg, disponível na loja de ambos os jogos.*

Veja abaixo tudo que o jogador obtém com este pacote de 2,400 COD Points:

Operador Snoop Dogg com Progressão Completa

Como um Operador jogável, Snoop Dogg chega com suas próprias falas, progressão e biografia:

Nome: Snoop Dogg

Força-Tarefa: Executioners (Extraoficialmente“TF 420”)

Arma Favorita: PPSH-41 (desbloqueada gratuitamente ao chegar ao Rank Militar 51 em Vanguard e Warzone)

Data de Nascimento: 20/10/1971

Cidadania: Estadunidense

Hobbies: Ouvir K-Pop, Fumar e Pintar

Bio: Criado em Long Beach, Califórnia, Snoop Dogg percebeu desde jovem que tinha talento para o rap e começou a correr atrás de sua carreira. Hoje em dia ele segue lançando músicas e é uma personalidade da indústria, aparecendo em diversos shows, mas em seu tempo livre ele escolhe lutar como um operador em Call of Duty.

Snoop Dogg pode ser evoluído como qualquer outro Operador de Vanguard e vem com quatro desafios para ajudar a ganhar XP de Operador. Jogue como Snoop e acumule Baixas, Baixas de Tiro na Cabeça, Baixas de Tiro Livre e Vitórias para desbloquear grandes recompensas de XP de Operador.

Durante a ´progressão de Snoop o jogador pode desbloquear muitas recompensas XP e XP de arma de PPSH-41, bem como dois Grafites, duas Tiradas de Operador, um Cartão de Visitas, um Adesivo, um Emblema, um Ornamento de arma, um Tema de Câmera de Morte e quatro roupas alternativas de Operador. Dois desses looks — o dourado “VIP” e o poderoso “Tha Doggfather” — são desbloqueados no nível máximo (20).

As armas

O Pacote Traçante de Operador Snoop Dogg inclui três Projetos de armas Lendárias que podem acabar com os inimigos até quando a disputa estiver acirrada. Todas elas vêm com Projéteis Traçantes Green Weed, bem como efeitos especiais para quando um inimigo for apagado.

O primeiro é o Fuzil de Precisão “Bong Ripper”, um gigante de ação de nove anexos construído para lutas de longo alcance e grandes equipes. Uma combinação de mira telescópica 10.0x e munição reforçada que combinam com o carregador estendido de.30-06, que equilibra com o problema de super penetração do cano, para tornar esta arma rápida e viável para todos os alcances.

Outra arma é o Fuzil de Assalto “West Coast Bling”, um grande parceiro para o Bong Ripper com seus nove acessórios pré determinados e o nome do Snoop na lateral. Construída para ter uma taxa de tiro rápida e dar mais movimento aos operadores, os jogadores podem se preparar para uma rajada na competição próxima e deixá-los comendo fumaça.

E aqueles que preferem usar uma SMT também estão cobertos com a 187.4 FM “Tha Shiznit”. Um projeto de 10 acessórios, perfeito para fazer a festa. Tiros extremamente precisos com alta taxa de tiros, esta incendiária arma carregada inclui o Proficiência Sem Marca para garantir pegadas silenciosas após a eliminação e a Vantagem de On-Hand para melhor destreza com o equipamento.

O resto

Um Operador e três armas são só parte do que este Pacote tem a oferecer.

Além destes quatro desbloqueios imediatos o Pacote Traçante de Operador Snoop Dogg também traz um Ornamento de Arma de folha dourada “Mellow Medal”, um Emblema lendário “The Original Gangsta”, um Grafite “High Art” e um “Finishizzle Movizzle”. Há também duas recompensas exclusivas de Vanguard: uma intro de partida “Tactical Toke” e o destaque de MVP “Hit This, Fam”, que faz as pazes entre amigos e inimigos no fim do combate.

Lembrando que o Pacote Traçante de Operador Snoop Dogg fica disponível nas Lojas dos dois títulos a partir das 14h de Brasília do dia 19 de abril. Recomendamos aos jogadores pegarem logo o pacote, antes que comecem a comemorar o feriado-não-oficial amanhã e acabem ficando esquecidos