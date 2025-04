Hurb sela parceria com CTC/PUC-Rio para programa de bolsas de estudo dedicado exclusivamente para mulheres

Mais mulheres para Ciência e Engenharia da Computação. Este é o objetivo da parceria entre o Hurb, maior plataforma de viagens online do Brasil, e o Departamento de Informática (DI) do Centro Técnico Científico da PUC-Rio (CTC/PUC-Rio), que oferece bolsas de estudo para seis alunas cursarem Ciência da Computação e/ou Engenharia da Computação no DI da PUC-Rio.

As bolsas, financiadas pelo Hurb, têm o objetivo de aumentar a participação feminina no setor de Tecnologia da Informação e, consequentemente, gerar mais oportunidades de trabalho para mulheres neste setor, que já sofre grande impacto por falta de profissionais qualificados. “Estamos muito felizes em incentivar a formação de profissionais para o setor de TI e atrair talentos para uma área que só tende a crescer. A iniciativa e criação do programa é uma oportunidade de capacitar e gerar oportunidades para mulheres na área de tecnologia em um mercado aquecido, porém ainda predominantemente masculino. Queremos contribuir e preparar as mulheres na intenção de fomentar conhecimentos que impactem de forma significativa a sociedade.”, comenta Ana Feliciano, Head de Educação do Hurb.

Uma das alunas contempladas, com a bolsa, Maria Eduarda Gonçalves, diz que estudar na PUC-Rio é uma grande oportunidade de crescimento na sua vida: “É uma política que eu super apoio. Ela abre mais portas para alunos(as) estudarem em grandes universidades, como é o caso da PUC-Rio, e que deveria ser ainda mais difundida. Fico muito feliz que o Hurb seja adepto dessa política. Além disso, o que me deixa mais contente é o fato de que são bolsas dedicadas especialmente a mulheres que desejam trabalhar na área de tecnologia, que devido às estruturas sociais, é dominada por homens. E políticas como essa, além dos movimentos sociais, ajudam a mudar essa realidade. Espero que essas iniciativas continuem, para que mais mulheres possam cursar essa área.”

O convênio foi assinado entre a PUC-Rio e o Hurb, e também prevê o financiamento de bolsas durante todo o decorrer dos cursos, entre quatro e cinco anos aproximadamente, e trará um grande impulso ao longo dos próximos anos para promover a inserção feminina no mercado de tecnologia.

Gabriela Alcântara, outra aluna contemplada com a bolsa, reforça a oportunidade: “Recebi todo o apoio que eu precisava. Tanto sobre as informações necessárias para a matrícula, quanto a mentoria e principalmente pelo fato de apoiar mulheres que, assim como eu, querem atuar no mercado de TI. Uma área majoritariamente masculina e que não para de crescer. É importante que esse cenário mude, e nada melhor do que começar pela base.”

A parceria foi articulada pelo diretor do Departamento de Informática, Prof. Markus Endler e pelo time de Education do Hurb, em especial, ao empenho e à dedicação da Head de Educação do Hurb, Ana Feliciano. “Através de sua dedicação, ela conseguiu agilizar todo o processo”, elogia Endler, que complementa: “Essa parceria torna possível a realização de sonhos para diversas mulheres que agora serão parte do corpo discente do DI da PUC-Rio. As bolsas já foram disponibilizadas ainda neste primeiro semestre de 2022”.

Sobre o Hurb

O Hurb é a maior plataforma de viagens online do Brasil. Sua missão é criar soluções para otimizar e tornar as viagens mais fáceis e acessíveis para todos, conectando pessoas e lugares através da sua plataforma tecnológica própria. Com sede no Rio de Janeiro e atuação em todo o Brasil e no exterior, a empresa já conta com escritórios no Porto e Lisboa (Portugal), Sorocaba (SP) e em breve em Montreal (Canadá). Fundada em 2011, por uma equipe experiente e líder no mercado de tecnologia e turismo, a empresa vende 1 diária a cada 5 segundos, respondendo por 1,56% (2020) do PIB turístico do Brasil. Em menos de 10 anos, atingiu mais de 700 funcionários, 25 milhões de viajantes cadastrados, 35 mil destinos ao redor do mundo e 14 milhões de seguidores nas redes sociais, sendo considerada a maior fanpage mundial de turismo.

Sobre o Departamento de Informática do CTC

O Departamento de Informática oferece cursos de Ciência e Engenharia de computação, de mestrado, doutorado e extensão que são de reconhecida excelência nacional. E também desenvolve pesquisa de ponta nas principais áreas da computação. Atualmente, o DI tem aproximadamente 500 alunos de graduação e 180 de pós-graduação.