Rei do Pitaco patrocina chegada do Brasileirão no canal do Casimiro

Em janeiro de 2022, o influenciador Casimiro Miguel, fenômeno da internet com seus vídeos de reações que alcançam milhões de visualizações diariamente, anunciou a chegada das transmissões dos jogos do Campeonato Carioca em seu canal da Twitch. O formato de transmissão descontraída – menos apegada em detalhes técnicos e mais focada em entregar entretenimento de qualidade – deu tão certo que agora receberá também o maior campeonato do país: o Brasileirão.

Com patrocínio do Rei do Pitaco , plataforma líder de fantasy game diário pela qual usuários montam escalações com jogadores das ligas profissionais de futebol e pontuam de acordo com o desempenho estatístico destes atletas em partidas na vida real, a Twitch do Cazé transmitirá 19 jogos do campeonato. A iniciativa foi feita com o Clube Athletico Paranaense, por isso, todas as partidas que acontecem na Arena da Baixada, casa do clube paranaense, participarão da transmissão ao vivo.

“Ter o Casimiro como um dos nossos parceiros é uma grande alegria para todo time Rei do Pitaco. Primeiramente porque somos fãs de seu conteúdo e, em segundo, porque ele é uma personalidade alinhada com nossa audiência, que tem paixão pelo futebol e por torcer”, celebra Mateus Dantas, CEO e cofundador da sportstech.

O projeto nasce com dois parceiros, além do Rei do Pitaco, a plataforma de apostas Betway também estará apoiando as transmissões dos jogos no canal do streamer. Por meio da Lei do Mandante e pela parceria entre as marcas, o Casimiro se torna o primeiro streamer do mundo a transmitir partidas de uma liga com regularidade. Lembrando que no início do ano o Cazé bateu recorde na Twitch ao alcançar 538 mil espectadores em uma live sobre a série “Neymar: O Caos Perfeito”.

“Eu não sabia como funcionava o Rei do Pitaco. Para mim, era igual a qualquer outro Fantasy. Montou o time, reclamou que não escalou alguém, e é isso… mas o Rei do Pitaco é diferente. É dinheiro no bolso. A liga principal deles na 2ª rodada do Brasileirão estava dando 1 milhão para o vencedor”, disse Casimiro ao apresentar o Fantasy Game Diário durante sua live.