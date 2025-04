Com campeões mundiais e equipe feminina, Copa do Brasil de Rainbow Six Siege começa nesta terça-feira

A primeira edição da Copa do Brasil de 2022 terá início nesta terça-feira (19) e contará com as seis equipes que disputam o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege e não se classificaram para a Copa Elite Six da América. Além dos times da elite nacional de R6, as nove melhores colocadas da primeira etapa da Liga Six e a campeã do Circuito Feminino, novidade nesta temporada, participam do campeonato. Ao todo, serão 16 participantes.

Esta edição contará com a presença de duas equipes brasileiras que faturaram títulos internacionais em 2021: Ninjas in Pyjamas – Six Invitational – e FaZe Clan – Six Major Suécia. Outra atração será a inédita participação da atual campeã do Circuito Feminino, a BB W7M (antiga B. Asqueras), que bateu a 4Dreams Sports por 2 a 1 na final e garantiu vaga para a competição.

Assim como nas edições do ano passado, o torneio vai distribuir R$ 100 mil em premiação, dividida entre o 1º e o 8º colocado. A disputa segue no sistema de eliminação simples, ou seja, o vencedor do duelo avança e o perdedor é eliminado diretamente, sem repescagem. Até as semifinais, todas as partidas serão decididas em MD3 (melhor de três mapas). Na grande final, o embate acontece no formato MD5.

As equipes classificadas por meio do primeiro turno do BR6 2022 são: Black Dragons, FaZe Clan, MIBR, INTZ, 00 Nation e Ninjas in Pyjamas. Pela primeira etapa da Liga Six estarão presentes: SuperNova Esports, Team oNe Academy, SG e-Sports, Escolinha do Bubu, Viúvas do Tier 2, CHICOS Team, Turminha do Siri, Nanudinhos e Dromedalho. A line-up feminina da BB W7M fecha a lista de participantes da Copa do Brasil.

A definição dos confrontos também seguiu a fórmula da edição anterior, de acordo com as colocações finais de cada time em suas respectivas competições. A Black Dragons, que terminou o primeiro turno com a melhor campanha do Brasileirão dentre as equipes que não se classificaram para a Copa Elite Six da América, enfrentará nas oitavas de final da Copa do Brasil a SuperNova Esports, que terminou na 9ª colocação da Liga Six.

Esta será a primeira das três edições programadas da Copa do Brasil em 2022. Disputada após o final de cada turno do Brasileirão de Rainbow Six Siege, a competição começa nesta terça-feira (19), a partir das 18h, e termina no dia 8 de maio, com a decisão da grande campeã.

As oitavas de final acontecerão nos dois primeiros dias da competição, com quatro partidas por dia: duas às 18h e outras duas às 21h. Como serão realizados simultaneamente, parte dos embates desta fase serão transmitidos nos canais principais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube, e outros terão transmissão no canal secundário na Twitch. A partir das quartas de final, o público poderá acompanhar todos os jogos nos canais principais.

Confira abaixo o chaveamento:

ARTE: Rainbow Six Esports Brasil

Premiação total da primeira edição da Copa do Brasil de Rainbow Six Siege 2022:

ARTE: Rainbow Six Esports Brasil

1º colocado: R$ 40.000 (US$ 7.407)

2º colocado: R$ 20.000 (US$ 3.704)

4º e 5º colocados: R$ 10.000 (US$ 1.852)

Do 5º ao 8º: R$ 5.000 (US$ 926)

Do 9º ao 16º: Não recebem premiação.

Total: R$ 100 mil

*Valores aproximados e calculados na cotação do Real brasileiro para Dólares americanos de R$ 4,66.

Confira abaixo cronograma de partidas da primeira edição da Copa do Brasil de R6 2022:

19/04/2022 – Oitavas de final (MD3)

18h – Black Dragons x SuperNova Team (Transmissão: canais principais)

18h – Escolinha do Bubu x Viúvas do Tier 2 (Transmissão: canal secundário)

21h – INTZ x Chicos Team (Transmissão: canais principais)

21h – 00 Nation x Team oNe Academy (Transmissão: canal secundário)

20/04/2022 – Oitavas de final (MD3)

18h – FaZe Clan x Turminha do Siri (Transmissão: canais principais)

18h — BB W7M x SG e-Sports (Transmissão: canal secundário)

21h – MIBR x Nanudinhos (Transmissão: canais principais)

21h – Ninjas in Pyjamas x Dromedalho (Transmissão: canal secundário)

03/05/2022 – Quartas de final (MD3)

18h – (Transmissão: canais principais)

21h – (Transmissão: canais principais)

04/05/2022 – Quartas de final (MD3)

18h – (Transmissão: canais principais)

21h – (Transmissão: canais principais)

07/05/2022 – Semifinais (MD3)

13h – (Transmissão: canais principais)

16h – (Transmissão: canais principais)

08/05/2022 – Grande Final (MD5)

13h – (Transmissão: canais principais)

Sobre o Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Inspirado em organizações antiterroristas do mundo real, o Tom Clancy’s Rainbow Six Siege coloca seus jogadores no meio de confrontos letais frente a frente. Pela primeira vez em um jogo Tom Clancy’s Rainbow Six, jogadores vão invadir cercos, um novo estilo de invasão em que inimigos têm os meios para transformar seus ambientes em fortalezas modernas enquanto os times Rainbow Six lideram uma invasão para conquistar a posição inimiga. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege dá aos jogadores controle sem precedentes sobre a habilidade de fortificar a sua posição reforçando paredes e pisos, usando arame farpado e reforços implantáveis, colocando minas, ou invadir a posição inimiga usando drones de observação, cargas explosivas, rapel, entre outros. O ritmo acelerado e a singularidade de cada cerco estabelecem um novo padrão para tiroteios intensos, jogabilidade estratégica e jogos competitivos.