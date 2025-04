Nice lança interfaces bidirecionais para a casa inteligente

A Nice, fabricante global de soluções em Smart Home, Segurança e Automação Residencial e Predial, lança interfaces bidirecionais que transformam a casa em um sistema inteligente e personalizável que a torna conectada, integrada e segura, mesmo à distância. Os novos produtos permitem uma comunicação fácil e imediata entre os usuários e a residência, respondendo às necessidades específicas de cada família.

Com as soluções Nice de tecnologia bidirecional (BiDi) é possível controlar os dispositivos e os automatizadores conectados na residência, de forma individual, em grupos ou dentro de cenários, além da possibilidade de verificar o consumo e regular as cargas elétricas, reduzindo, assim, o desperdício de energia e, ainda, receber informações em tempo real sobre o status de cada ação.

Os dispositivos domésticos podem ser gerenciados no modo “autônomo” por controles remotos simples, ou com a integração de um gateway, como o Yubii Home da Nice.

As funcionalidades adicionais desse sistema são, realmente, diversificadas, incluindo, por exemplo, integração com os assistentes de voz: Amazon Alexa, Google Home e Siri Shortcuts. É possível fazer a gestão de todo o sistema, ligar e desligar dispositivos conectados ou, ainda, com um único aplicativo do smartphone, smartwatch ou sistema de infotainment do carro, gerenciar remotamente as funções domésticas de qualquer lugar com um simples clique, além de verificar o status e receber notificações em tempo real.

Com as soluções da Nice, a casa aprende as preferências daqueles que a habitam, devido à possibilidade de configurar cenários com o gateway, ou seja, é possível, automaticamente, acionar os dispositivos de acordo com as rotinas diárias de cada habitante, como acender as luzes ao escurecer, reduzir a intensidade da luz para 30% para a leitura de um livro ou ligar o ventilador antes de chegar em casa, sem precisar pensar mais nisso.

O BiDi-Shutter permite fechar automaticamente as cortinas quando o sistema de alarme estiver ativo. Já com o BiDi-Dimmer e os módulos certos, você pode ajustar a intensidade das luzes e ativar o alarme, todos juntos, usando o mesmo aplicativo.

Além disso, os sistemas de rádio bidirecionais Nice, com a tecnologia Mesh, como as novas interfaces BiDi, oferecem inúmeras vantagens: atuam como um repetidor, estendendo o sinal de rádio por até 150 metros em condições ideais; fornecem ao usuário a confirmação da recepção correta do comando pela automação, com a possibilidade de verificar o status a qualquer momento; e são altamente seguros, com comunicação criptografada entre os dispositivos que recebem o comando em condições ideais.

Conheça as interfaces:

Nice BiDi-Shutter

Interface multiuso, mono e bidirecional, para tornar inteligente cortinas interiores, cortinas de rolo e cortinas venezianas. A interface permite integrar os motores tubulares mecânicos ao sistema doméstico inteligente. Funcional e prático, o Nice BiDi-Shutter se destaca pela simplicidade e velocidade de programação, com ajuste do final da corrida diretamente no controle remoto e calibração automática da automação com duas operações simples.

E mais: com o controle remoto é possível definir duas posições intermediárias para a abertura parcial do rolo ou veneziana, em um grupo ou individualmente, para regular a mudança de ar na sala e, assim, sempre ter o ambiente certo.

Por meio do gateway Yubii Home, a interface BiDi-Shutter move automaticamente as cortinas com base no brilho detectado na sala pelo sensor de luz. Dessa forma, o consumo é otimizado, garantindo o desligamento da iluminação artificial durante o dia, quando a luminosidade detectada na sala atinge o limiar pré-estabelecido. Além disso, com um sensor adicional, se o sistema Nice detectar a presença de CO ou fumaça na sala, a janela pode ser automaticamente aberta para permitir a ventilação e otimizar a qualidade do ar interior. Também permite fechar as cortinas quando o sistema de alarme está ativo. As possibilidades de criar cenários que interconectem dispositivos e funções domésticas inteligentes são praticamente ilimitadas com as novas soluções da Nice.

O tamanho do BiDi-Shutter permite a instalação dentro de caixas de junção comuns, placas de parede ou diretamente na caixa cega, perto do motor. Além disso, a entrada com fio permite que a interface gerencie vários motores tubulares por meio de um simples interruptor de parede ou de um controle remoto prático (sem a necessidade do gateway) ou ser integrado por cabo em seu próprio sistema de gerenciamento de negócios com um gateway convenientemente programado que permite ao usuário final gerenciar a automação conectada, por meio de uma interface intuitiva.

Nice BiDi-Awning

Interface mono e bidirecional para tornar as cortinas e toldos ao ar livre inteligentes. Ideal para aplicações ao ar livre (IP55 grau de proteção), esta interface permite que os motores mecânicos de persianas sejam integrados ao sistema doméstico inteligente. Com o toldo Nice BiDi fica fácil proteger ambientes internos contra calor e luz solar direta, garantir mais conforto ambiental e economizar no uso do ar-condicionado.

Assim como a versão BiDi-Shutter, esta interface permite programar o motor e ajustar o fim do curso diretamente por meio do controle remoto, garantindo a calibração automática do automatizador com duas operações simples. Além disso, duas posições intermediárias podem ser ajustadas de forma rápida e fácil para a abertura parcial desejada, e o movimento do toldo pode ser programado com base nos limiares detectados pelo sensor climático.

O toldo é mais inteligente com o Nice BiDi-Awning: ele pode ser integrado com sensores climáticos Nice, que ativam certas ações dependendo das condições detectadas no ambiente externo. Por exemplo, quando está ensolarado no verão, a interface permite controlar as condições ao ar livre e gerenciar o toldo, fazendo com que ele abra automaticamente para o limiar desejado, garantindo proteção contra o calor do sol e economizando no consumo de ar-condicionado.

Mono e bidirecional em conjunto, com BiDi-Awning e um gateway que também pode gerenciar aplicações monodirecionais (como um motor tubular mecânico e um sensor de clima), ou bidirecional por meio do aplicativo. Não há necessidade de se preocupar, pois tudo pode ser facilmente controlado remotamente, em qualquer lugar e a qualquer momento.

Nice BiDi-Switch

Interface mono e bidirecional para o gerenciamento inteligente de luzes e cargas elétricas. Esta interface permite a integração de luzes e cargas elétricas no sistema doméstico inteligente. Podendo ser aplicado para controlar até duas tomadas, sem alterar o design da sua cada.

Com o Nice BiDi-Switch é possível gerenciar todas as luzes em uma sala por meio de um único dispositivo, mesmo remotamente usando um aplicativo, com a possibilidade de desligamento automático regulado pelo temporizador integrado, sem ter que substituir as lâmpadas atuais por versões inteligentes e ser capaz de manter o switch existente.

O Yubii Home gerencia via aplicativo todos os dispositivos conectados à rede elétrica, não apenas as luzes: ventilador, chaleira elétrica, cafeteira, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, secadora, micro-ondas e lâmpadas, entre outros, são alguns dos dispositivos cujo consumo e status podem ser controlados em tempo real, com um simples clique pelo smartphone, smartwatch ou sistema de infotainment de carros.

Com a Nice, a casa aprende as preferências de seus ocupantes, com a criação de cenários para cada habitante, sendo capaz de gerenciar as preferências de cada um, de acordo com os hábitos e rotinas diárias, como desligar as luzes quando o alarme é ativado, sem ter que pensar mais sobre ele.

Nice BiDi-Dimmer

Interface mono e bidirecional para gerenciamento e regulação inteligente de luz. Esta interface permite gerenciar a luz integrando ao sistema doméstico inteligente.

Com o Nice BiDi-Dimmer, a luz pode ser ajustada por dois botões com fio e o nível de brilho pode ser consultado a partir do controle remoto. O Nice BiDi-Dimmer permite apagar a luz com dois botões com fio e recuperar o nível de brilho ajustado do controle remoto, de acordo com as necessidades e preferências. Fácil de instalar, a interface requer apenas uma conexão de “fase”.

BiDi-Dimmer é compatível com as lâmpadas mais usadas: fluorescente, halógeno e LED, halógeno, LED, filamento ou neon. Além disso, o tamanho pequeno o torna adequado para a maioria das caixas embutidas. A interface também oferece a possibilidade de desligamento automático regulado por um temporizador.

Com o Nice BiDi-Dimmer e o gateway Yubii Home é possível criar inúmeros cenários com base em rotinas e preferências, tornando a casa inteligente, capaz de gerenciar automaticamente dispositivos conectados, de onde quer que esteja, com um simples clique em um único aplicativo, ou com comandos de voz por meio da Alexa, Google Home e Atalhos Siri.

Com soluções Nice e um comando de voz, pode-se gerenciar as luzes, ajustar a intensidade, ligar o ventilador, abrir e fechar as cortinas, ativar o aromatizador com a essência favorita, entre muitas outras possibilidades, sem interromper o que está fazendo.