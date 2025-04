Perfect World recebe nova expansão Despertar Selvagem

Veja abaixo as principais novidades do Despertar Selvagem: Andarilho – A nova classe, Andarilho, é uma expansão da raça Selvagens, a primeira desde o lançamento do jogo, em 2008. Baseado no lendário Rei Macaco, Sun Wukong, da mitologia chinesa, o Andarilho é um combatente focado em dano que, assim como os demais membros da raça, podem se transformar em feras bestiais. Sua versão transformada é um Gorila feroz, que o torna uma força da natureza no campo de batalha. Torre Vigia Lunar – Uma nova instância voltada para personagens de níveis mais elevados, onde jogadores terão diversas limitações, como quantidade de vezes que podem ser ressuscitados, e também equipamentos com status balanceados. Esse novo desafio deve ser realizado em equipe, então junte-se com outros jogadores e se prepare para a batalha! Lançado pela Level Up Games no Brasil em 2008, Perfect World é um RPG online gratuito com um rico mundo baseado no folclore e na cultura chinesa. O jogo é leve, ideal tanto para notebooks e computadores tradicionais, quanto para os set-ups gamers robustos. Perfect World já conta com o conteúdo de mais de 10 expansões desde seu lançamento. Para mais informações sobre Perfect World, visite a página oficial do jogo , assim como os perfis oficiais no YouTube e Facebook .