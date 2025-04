Corinthians mostra que tecnologia e futebol jogam juntos

A tecnologia chegou e transformou diversos setores da economia — e com o esporte não é diferente. O Sport Club Corinthians Paulista (SCCP), por exemplo, já se beneficia da eficiência gerada pela modernização na gestão do setor administrativo, que por meio de soluções tecnológicas, atua de forma integrada, proporcionando alta disponibilidade das informações estratégicas e melhorias na tomada de decisões.

“O Corinthians bateu um recorde na geração de receita e isso também é resultado da digitalização. Hoje, com o ambiente digital que temos, é possível mostrar aos nossos patrocinadores e investidores, informações rápidas e equalizadas que nos ajudam na tomada de decisões. Temos exemplos de patrocinadores de camisas que estavam em um lugar pequeno e decidiram investir mais, passando a ocupar um lugar maior na camisa. Isso é graças às informações que geramos para eles, através dos sistemas e da digitalização do ambiente que tem sido fundamental para o sucesso dos negócios”, afirma Fabio Petrillo, diretor de Tecnologia da Informação do SC Corinthians Paulista, em sua participação em um episódio do podcast ANTES TECH DO QUE NUNCA.

Mesmo com toda a tradição, os clubes de futebol já entenderam que a tecnologia não é uma rival e joga junto quando o assunto é trazer mais produtividade e ganhos. “Eu sei que existe o lance da paixão pelo time, a evolução de uma sociedade que começou por um grupo de amigos e depois se tornou um clube de futebol, e chegou a este gigante que é o Corinthians. O clube utiliza o TOTVS Backoffice – Linha Protheus para gerenciar o seu financeiro, contas a pagar e receber, compras etc. Muito orgulhoso ao saber que digitalizamos esses processos que, até então, achávamos mais comuns em empresas fora do mundo do futebol”, diz Rodrigo Sartorio, diretor do produto TOTVS Backoffice – Linha Protheus.

Dando um exemplo do quanto a modernização dentro de grandes clubes, como o Corinthians, também é uma mistura de tradição com tecnologia, no bate-papo Sartorio lembrou que um grande time de futebol do Sul do Brasil solicitou que o TOTVS BackOffice – Linha Protheus não tivesse cores que remetessem ao time arquirrival. “E nós fizemos a adaptação para o cliente. Mas a parte engraçada é essa mistura entre a gestão e a razão, e a paixão a emoção”, comenta.

De acordo com o diretor de TI do Corinthians, a jornada de transformação digital dentro e fora do campo de futebol não ocorre de forma tão simples. Para que isso aconteça, há a necessidade de fazer mudanças processuais e culturais. O Corinthians, por exemplo, atualmente conta com um departamento de TI muito mais estruturado, capaz de implementar as melhores práticas do mercado. Essa foi a evolução do clube nos últimos dez anos.

