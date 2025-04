Desenvolvedor: Conheça o programa educacional gratuito que já conta com mais de 500 mil integrantes ao redor do mundo

Na vanguarda da transformação digital, a OutSystems, líder, pioneira e desenvolvedora da plataforma low-code mais utilizada no mundo, atua para formar cada vez mais profissionais em diversos países. A unicórnio portuguesa investe em iniciativas com seu programa educacional , que atende diferentes níveis de conhecimento em tecnologia, área de atuação ou perfil, visando agregar novos membros brasileiros à sua comunidade, que já conta com mais de 500 mil integrantes no mundo. Os treinamentos disponibilizados são gratuitos e em português.

Os desenvolvedores têm ganhado cada vez mais espaço no mercado de trabalho, afinal, a empresa que não estiver atuando em sua transformação digital, corre grandes riscos em seus negócios. Por outro lado, essa realidade contrasta com a falta de profissionais qualificados, criando uma enorme lacuna entre a oferta e a demanda, uma vez que mesmo abrindo novos empregos no setor de tecnologia no Brasil, o espaço entre a demanda do mercado e a quantidade de profissionais formados ainda é muito grande. É o que mostram os dados da Brasscom – Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais-, há uma demanda anual de 70 mil profissionais para apenas 46 mil novos formandos.

“Um princípio fundamental de nossa missão de capacitar todas as organizações a inovar por meio de software é um foco dedicado à expansão do ecossistema de desenvolvedores e à criação de oportunidades educacionais em todo o mundo”, declara Paulo Rosado, CEO e fundador da OutSystems. “Estamos acelerando nossas iniciativas focadas em educação para apoiar a escassez de desenvolvedores em todo o setor, com um foco específico em comunidades tradicionalmente sub-representadas. O mundo será um lugar melhor e mais justo quando a diversidade e o desenvolvimento andarem juntos. Todos nós temos trabalho a fazer para criar uma comunidade de desenvolvedores mais diversificada, inclusiva e vibrante.”