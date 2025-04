Black Desert Mobile lança nova classe Yacha

A Pearl Abyss anunciou a chegada da nova classe Yacha ao Black Desert Mobile. Trata-se de uma classe despertada que se utiliza do combate corpo a corpo pesado como uma fera incontrolável.

“A Besta Furiosa do Campo de Batalha” controla a manifestação física de sua energia chamada Echo Spirit. Também é capaz de agitar o campo de batalha com rajadas concentradas por meio de seus notáveis ​​ataques combinados com seu Echo Spirit.

CONFIRA A PRÉVIA DA CLASSE CLICANDO AQUI

A classe já inicia com quatro habilidades ativas, começando com Spirit Burst, que permitirá ao jogador abraçar sua raiva carnal e avançar para destruir seus inimigos. A habilidade Eagle Drop possibilitará saltar para frente e executar um chute forte no chão em conjunto com o Echo Spirit. A Collapsing Sweep debilita o inimigo, arrancando o chão debaixo dele. Por fim, a Lights Out permitirá a Yacha desferir um soco gigantesco.

Há um total de 13 habilidades disponíveis ao criar Yacha, incluindo passivas e bônus. Mais habilidades podem ser adquiridas ao subir de nível. Ao atingir o nível 60 e completar a missão principal de Balenos, “The Boss, Red Nose”, a missão da história “Rough Spirit” será desbloqueada e, uma vez completada, é possível adquirir o título “Wandering Rogue Wolf”.

Em paralelo, o Black Desert Mobile está oferecendo uma oportunidade para os jogadores obterem até 700.000 Essências Mágicas e 14 Pergaminhos da Fortuna por meio de missões. Os jogadores poderão obter recompensas correspondentes ao número de missões concluídas.

Além disso, os jogadores também podem começar a participar do evento “Premium Attendance” da nova classe, que oferece a chance de obter 500 Pérolas Negras e 3.000 Pergaminhos de Restauração assim que o jogador logar.

Para obter mais informações sobre o Black Desert Mobile, visite o site oficial. Para jogar Black Desert Mobile, por favor baixe o jogo na App Store ou Google Play Store.