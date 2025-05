Conheça a SAM, nova especialista digital da Samsung

A Samsung tem uma nova especialista para ajudar os consumidores a terem mais informações sobre dispositivos, funções e serviços da empresa. A SAM, avatar digital da Samsung, será apresentada nos canais digitais da empresa, mídias sociais e na loja online Samsung – sempre oferecendo aos consumidores novas possibilidades de uso dos produtos da marca, para apoiá-los a ter uma vida mais fácil e os empoderando por meio dos dispositivos Samsung, de acordo com seus perfis e rotinas.

Apresentada pela primeira vez em 2021 como facilitadora de treinamento de produtos, a avatar SAM foi projetada para reforçar um estilo de vida que destaca a abertura da empresa para inovações e orienta os consumidores para uma realidade muito mais conectada.

“Estes são os primeiros passos da SAM, uma personagem carismática e antenada nas tendências e no que há de mais novo no mundo digital. A partir de agora, ela terá um papel importante nas campanhas de conscientização da Samsung voltadas aos consumidores mais jovens, principalmente a Geração Z. Nosso objetivo é fortalecer a consistência da presença da nossa marca na região”, explica Anna Karina Pinto, diretora de marketing corporativo da Samsung Brasil.

A estreia do SAM será em uma Multi Device Experience apenas na América Latina. Como a estrela da primeira campanha de marketing regional da Samsung na América Latina para Multi Device Experience (MDE) centrada no aplicativo SmartThings, a SAM apresentará primeiramente a conectividade Galaxy S22 5G1 com o novo The Freestyle. Além disso, a SAM continuará a explorar mais produtos conectados da marca à medida que a campanha for lançada.

O Multi Device Experience da Samsung é um ecossistema conectado que inclui smartphones, notebooks, wearables, TVs, máquinas de lavar, ar-condicionado e muito mais. Dispositivos conectados à Internet que juntos fornecem soluções que facilitam a vida dos consumidores em todo e em qualquer lugar, tudo controlado pelo aplicativo SmartThings2.

A SAM vai demonstrar como é simples e incrível ter a experiência do Multi Device Experience da Samsung em sua vida, ao interagir, dar dicas e ajudar os consumidores a selecionar o melhor produto Samsung. Saiba mais detalhes sobre a SAM pelas redes sociais da Samsung: Twitter, Facebook e Instagram.