Riot Games anuncia novidades nos esports de VALORANT

A Riot Games anunciou hoje novidades no seu cenário competitivo de VALORANT: o VCT-BR OFFSEASON 2022 chega após o final do VALORANT Champions, marcado para setembro deste ano. Organizadores de torneios serão selecionados para parcerias com o objetivo de realizar novos campeonatos para manter o circuito de Esports do game aquecido até o início da Temporada 2023.

O VCT-BR OFFSEASON 2022 acontecerá entre 30 de setembro e 16 de dezembro de 2022, em dois modelos possíveis de campeonato: regionais, com participação apenas de times do Brasil; e inter-regionais, que dão a oportunidade para os organizadores de torneios convidarem times internacionais para competições com as equipes nacionais.

A parceria entre a Riot Games e as organizadoras de torneios ainda prevê a transmissão de competições e suporte na cobertura dos campeonatos nas redes sociais da Riot Games, ampliando a visibilidade sobre jogadores e equipes. Os formatos serão definidos pelos parceiros, mediante aprovação da Riot Games.

“A criação do VCT-BR OFFSEASON 2022 é muito importante para manter o ecossistema de VALORANT aquecido, e estamos felizes em proporcionar aos fãs brasileiros de Esports ainda mais oportunidades de acompanharem seus ídolos e vivenciarem novas emoções. Atendendo aos pedidos da nossa comunidade, vamos desenvolver parcerias a fim de permitir que as equipes mantenham seus elencos competindo em alto nível e que mais eventos memoráveis sejam realizados”, comentou Mauricio de Lima, Líder de Competitive Operations da Riot Games no Brasil.

A Riot Games já está em contato com organizadores de torneios parceiros para o desenvolvimento de competições; demais interessados ainda podem apresentar suas propostas — para mais informações, acesse este link .