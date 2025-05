Adsmovil lança formato de publicidade em áudio para games em smartphones

A Adsmovil, adtech colombiana pioneira em inovação para publicidade mobile na América Latina e no mercado hispânico dos Estados Unidos, acaba de lançar uma opção de publicidade em formato de áudio para jogos de dispositivos móveis.

Os jogos virtuais possuem o segundo maior público digital do mundo, ficando atrás apenas das redes sociais. Além disso, dados indicam que o Brasil possui cerca de 68 milhões de jogadores e a publicidade tem alcance de até 63% desse público.

Segundo Leila Guimarães, country manager Brasil da Adsmovil, esses números reforçam o potencial de exposição que a publicidade em jogos pode trazer para as marcas.“Com o lançamento deste novo formato, seguimos inovando em produtos e serviços que promovem maior integração e naturalidade entre os anúncios e os gamers”, explica a executiva.

Além de não interromper a experiência dos usuários, já que o áudio da publicidade pode ser executado em segundo plano, enquanto o gamer continua seu jogo, a solução lançada pela Adsmovil garante alcance a audiências segmentadas através de filtros como país, cidade, idade, gênero, marca do dispositivo, sistema operacional, idioma, entre outros.

Leila reforça que mais de 75% dos dispositivos móveis funcionam com o áudio ligado, segundo pesquisa recente realizada pela empresa AudioMob. Quando se analisa a taxa de cliques em elementos a que são expostos enquanto jogam, os jogadores de smartphones possuem uma média 2,5% superior, se comparado a outros dispositivos. “Os dados evidenciam a capacidade elevada que o formato de áudio In Game possui. As marcas terão mais uma opção para criar campanhas inovadoras e chegar diretamente ao público que desejam atingir, sem interromper o jogo”.

Outro diferencial do novo formato publicitário da Adsmovil é que as empresas que veicularem suas campanhas, terão suas marcas protegidas da exposição a conteúdos impróprios como conteúdo adulto, linguagem ofensiva, atividade ilegal, discursos de ódio, entre outras, através de ferramentas de brand safety independentes.