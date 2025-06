Segunda edição do Brazilian iGaming Summit conta com participação da CoinsPaid

A CoinsPaid, líder europeia no processamento de criptomoedas como forma de pagamento para a indústria do iGaming e que processou 21 milhões de transações, totalizando €12 bilhões apenas neste ano, confirmou presença no Brazilian Gaming Summit nos dias 28 e 29 de junho e, além disso, a empresa também vai participar do Peru Gaming Show nos dias 15 e 16 de junho. De acordo com a CoinsPaid, o crescimento do uso de cripto como forma de pagamento em jogos online foi de 128% em transações e 268% em volumes quando comparamos o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022.

Devido à pandemia de Covid-19, as plataformas de jogos online se tornaram uma das principais formas de entretenimento da população mundial, e de acordo com a H2 Gambling Capital, as receitas globais do iGaming devem ultrapassar os US$117 bilhões em cinco anos. Sendo que, apenas em 2018, esse valor não passava de US$58 bilhões.

O mercado do iGaming na América Latina cresceu nos últimos anos impulsionado por novas regulamentações e com as apostas online, especialmente alavancadas pelo mercado de apostas esportivas que tem atraído a atenção de muitas operadoras de apostas com base no tamanho da economia da região e no tamanho da população. Usando a Argentina como exemplo, que é o quarto maior país da América Latina, com 45 milhões de habitantes, tem a segunda maior economia e onde os jogos de azar são regulamentados, é estimado que os jogos online e o setor de apostas gerem uma receita de US$2,4 bilhões anuais.

Com o segmento em rápido crescimento, o Brasil ganhou a segunda edição do Brazilian iGaming Summit, evento para discutir o cenário do mercado de apostas, legislações e tecnologias para a indústria. O evento também conta com a participação da CoinsPaid, uma das maiores referências em soluções de criptomoedas como forma de pagamento para a indústria, aponta o potencial das moedas digitais.

De acordo com o Gerente de Desenvolvimento de Negócios da CoinsPaid para a LATAM, Rafael Brunacci, o cenário regulatório brasileiro avança de forma positiva. “Essa será a primeira vez que a CoinsPaid participará do Brazilian iGaming Show. A área LATAM especificamente o Brasil tornou-se estratégica para a empresa este ano. O mercado brasileiro está próximo da regulamentação do iGaming, então este é o melhor momento para aumentar a exposição do mercado.”

Apesar de as apostas não serem regulamentadas o Brasil é apontado como um mercado com imenso potencial de crescimento, saltando dos R$2 bilhões para R$7 bilhões ao ano em apenas 3 anos, de acordo com relatório da consultoria Grand View Research e com perspectivas de crescimento também para os próximos anos.

A segunda edição do Brazilian iGaming Summit terá como foco o mercado de apostas esportivas no país após a aprovação de algumas regulações do mercado. Dentre os principais painéis do evento estão a importância das Apostas Esportivas para o Esporte e os aspectos jurídicos da regulamentação das apostas esportivas e loterias no Brasil.

Em março deste ano a aprovação da regulamentação das criptomoedas foi um passo importante para a atuação de empresas criptos mas também pode beneficiar o mercado de apostas que ainda conta com propostas de regulação do setor no Brasil.

Além disso, a CoinsPaid também participará do Peru Gaming Show, em lima nos dias 15 e 16 de junho, com um estande da CryptoProcessing onde todos os visitantes poderão conhecer de perto as soluções da empresa e explorar as vantagens da cooperação e seu produto principal.

“Entre todos os eventos da iGaming, o Peru Gaming Show é o mais relevante da América Latina. Então, a CoinsPaid decidiu fazer um estande para se aproximar e mostrar suas soluções para as operadoras de iGaming”, afirma Rafael Brunacci.