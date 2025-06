BIG Festival 2022: veja o que jogar no evento

O BIG Festival 2022, o maior festival de games, criação, negócios e networking na América Latina, proporcionará aos visitantes uma ampla lista de games para jogar no evento. Títulos como ONE PIECE ODYSSEY, da Bandai Namco; Monster Hunter Rise, da Capcom, e diversas opções de empresas como, Wargaming e Ubisoft, estão entre as atrações confirmadas. Xbox e Espaço PlayStation também trazem demos jogáveis ao festival.

Tem jogos para todos os gostos: serão mais de 200 games para os visitantes se divertirem nos quatro dias de evento. Mas quem estiver em casa não vai ficar fora da festa: mais de 50 deles também estarão disponíveis para jogar online, de qualquer lugar, gratuitamente.

Todos os games selecionados para a premiação do BIG Festival, incluindo 23 games brasileiros, e os títulos eleitos para o Panorama Brasil, também estarão disponíveis para o público do evento.

Jogos finalistas

Como em todas as edições do BIG Festival, os jogos finalistas às premiações do festival poderão ser jogados pelo público. Todos os 92 indicados estarão disponíveis e, parte deles, também poderá ser jogada online. Da lista, 23 títulos são brasileiros, com destaque para Wolfstride, que foi o jogo mais indicado da edição, com seis nominações: Melhor Jogo, Melhor Jogo Brasileiro, Melhor Arte, Melhor Som, Melhor Gameplay e Melhor Narrativa.

A lista completa dos jogos finalistas está disponível no site do BIG Festival.

Panorama Brasil

A mostra não-competitiva de jogos do BIG Festival traz 29 games nacionais, todos desenvolvidos por profissionais e estudantes brasileiros e que estarão em exibição para jogar.

Os jogos foram eleitos pelo Comitê de Seleção do BIG Festival que, ao avaliar todos os games submetidos ao festival, elege os destaques dentre os títulos desenvolvidos nacionalmente. Todos os jogos selecionados para o Panorama Brasil 2022 podem ser consultados no site do BIG Festival.

Panorama Mundo

O Panorama Mundo traz ao BIG Festival jogos de desenvolvedoras e publicadoras internacionais. A área é composta por games AAA, indies, lançamentos, títulos já consolidados e também obras a serem descobertas e exploradas. Algumas das marcas e jogos já confirmados incluem:

Bandai Namco Entertainment America Inc.

A desenvolvedora e publicadora Bandai Namco traz ao BIG Festival seu mais recente anúncio: ONE PIECE ODYSSEY, um RPG repleto de elementos únicos de aventuras de ONE PIECE muito aguardados pelos fãs. Este projeto está em desenvolvimento há anos e conta com novos personagens e monstros produzidos por ninguém menos do que Eiichiro Oda, o autor de ONE PIECE, além de trazer uma história original e canônica. O game estará com uma demo jogável no evento.

Capcom

Uma das franquias de maior sucesso da Capcom estará no BIG Festival. A empresa está levando ao festival Monster Hunter Rise: Sunbreak, a nova expansão de Monster Hunter Rise. Com lançamento previsto para 30 de junho, os visitantes do evento poderão conhecer a nova história do jogo e novos monstros.

Xbox

A Xbox levará 12 jogos ao festival. A lista conta com títulos já disponíveis, como Shadowrun Returns, e outros ainda não lançados, como Endling e SpiderHeck, à mostra no evento. Veja todos os nomes:

Another Crusade

Despot’s Game

Endling

Lonesome Village

Overpass: Rhythm Roadmap

RE:CALL

Shadowrun Returns

SpiderHeck

Strings Theory

Strong Moon

Tinykin

Ynglet

Espaço PlayStation

O BIG Festival receberá o Espaço PlayStation, um local com diversos games disponíveis para jogar. O espaço contará com 30 estações de jogos e terá como um dos destaques o recente lançamento da Ubisoft, Roller Champions.

Wargaming

Quem também marcará presença no festival é a Wargaming, que terá seu famoso game multiplayer e gratuito World of Warships. No estande da desenvolvedora, seis game stations estarão disponíveis para que os visitantes possam testar o jogo de combate naval.

Mais destaques

O BIG Festival receberá ainda diversos jogos de outras desenvolvedoras e publicadoras. Títulos como Fantasy Farming: Orange Season e Airoheart, da desenvolvedora Soedesco; Hunt the Night, da Dangen Entertainment; e Virtua Unlimited Project, trazido pela CiGA (China Independent Game Alliance) são alguns dos games que marcarão presença no evento.

Para testar todos os jogos, os participantes do festival terão acesso a centenas de game stations entre consoles, PCs e mobile. O BIG Festival contará também com uma área exclusiva para o público testar jogos em realidade virtual, que seguirá todas as recomendações das autoridades de saúde.

Mais do que games

Além dos mais de 200 títulos disponíveis, o BIG Festival tem uma ampla programação para os fãs de jogos e videogames.

O público presente no festival poderá acompanhar palestras com grandes nomes da indústria dos jogos como Takashi Tokita, designer líder de Final Fantasy; David K. Lam, diretor de arte da Riot Games e David Brevik, presidente da Skystone Games e um dos criadores da franquia Diablo.

O evento receberá também uma programação especial para fãs de eSports. O festival será sede de competições de algumas das principais ligas do país, como a final do CBCS 1XBET e um campeonato beneficente de Free Fire organizado pela NFA.

Quem for ao BIG Festival também terá a chance de acompanhar uma transmissão da IEM Cologne 2022 – ESL Pro Tour de Counter-Strike com Gaules, um dos maiores nomes do cenário, que estará no festival no dia 9 de julho.

Sob a chancela do Proac ICMS e da Lei de Incentivo à Cultura, o BIG Festival tem o patrocínio Master da Ripio; patrocínio Gold do Magalu Games, Bis, Claro e Fini; patrocínio Silver da DX Gameworks e da Sabesp; parceria com Abragames – Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais através do Projeto Brazil Games, uma parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, ApexBrasil; realização Bits Produções, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Os ingressos para a área BIG Play – com experimentação de jogos e palestras – estão sendo vendidos por lotes com preços a partir de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira). Na área de reuniões de negócios (área B2B), os valores dos ingressos podem ser consultados na Plataforma de Negócios do BIG Festival 2022. Mais informações sobre ingressos aqui.

Serviço:

Data: 7 a 10 de julho de 2022

Horário: 10h às 22h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Km. 1,5, Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda – São Paulo, SP

Valor dos ingressos: A partir de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)

Site do evento.