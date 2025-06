Lenovo apresenta a nova linha de PCs Yoga com design ultrafino e desempenho premium

A Lenovo apresenta a nova geração de notebooks Yoga premium, ultrafinos com Windows 11 e a 12ª geração de processadores Intel® CoreTM. Estarão disponíveis no Brasil o Yoga 9i e o Yoga Slim 9i de 14”, carro-chefe da linha, que é um notebook com certificação de carbono neutro1 que oferece produtividade mais inteligente e entretenimento portátil para possibilitar que consumidores e consumidoras façam mais de qualquer lugar.

“A vida híbrida é a nova norma que inspirou o desenvolvimento dessa nova geração de dispositivos Lenovo Yoga. Nosso objetivo é empoderar mais pessoas ‘para serem elas mesmas’ — consumindo, criando e colaborando nos seus próprios termos”, diz Luiz Sakuma, diretor de produtos da Lenovo. “Desenvolvemos e projetamos os novos PCs Yoga com recursos mais inteligentes e uma experiência do usuário ainda mais especial para ajudar cada pessoa a realizar as suas ambições, relaxar e fazer o que precisa do seu jeito”.

A nova geração de notebooks Yoga conta com o selo Intel® Evo™ que garante aos usuários estarem levando para casa a melhor experiência de notebooks do mercado, conforme explica o líder da área de PCs da Intel Brasil, Ricardo Ferraz: “Os designs de laptops que possuem o selo Intel® Evo™ são submetidos às cargas de trabalho mais intensas, que garantem uma experiência de videoconferência superior, além da capacidade de resposta, ativação instantânea, carregamento rápido e bateria com vida útil excepcionais, levando a um patamar de desempenho que ajuda a elevar a produtividade e inspirar a criatividade. Os notebooks Intel Evo com Intel Core de 12ª geração são projetados para otimizar a multitarefa e vieram para impulsionar uma nova era de uso dos PCs”.

Os Lenovo Yoga: Premium, Poderosos e Portáteis

Produzidos para combinar portabilidade e versatilidade com mais potência, os notebooks conversíveis Yoga 2-em-1 da Lenovo foram pioneiros ao possibilitar que os usuários alternem do trabalho para a diversão. No atual cenário híbrido, a nova geração de dispositivos Yoga foi projetada para ajudar as pessoas a prosperarem nos novos desafios e oportunidades – no modo de se conectar, consumir, criar e colaborar de casa, da escola, do escritório e muito mais — oferecendo aos usuários ferramentas para fazerem mais e a liberdade de serem quem quiserem.

A nova linha Yoga Slim da Lenovo traz performance e portabilidade aliadas a design refinado, experiências premium e inovações audaciosas. Esses notebooks ultrafinos integram o comfort edge design com contornos leves e humanizados para aumentar a mobilidade e tornar o manuseio mais confortável. Também são desenvolvidos com foco em experiências premium, possibilitadas pelo X Power2 da Lenovo – um conjunto de recursos recém definidos para melhorar o desempenho. Além disso, são aprimorados pelas incríveis telas PureSight da Lenovo que criam um padrão de recursos premium, proporcionando uma experiência visual certificada Eyesafe, que é mais nítida, rápida e realista, ideal para entretenimento, artes gráficas e outras atividades multimídia.

Além da performance premium e portabilidade, os novos notebooks Yoga empoderam os usuários para se adaptarem à nova vida híbrida com um desempenho mais inteligente, segurança, recursos de detecção e reconhecimento — tudo possibilitado pelo Lenovo A.I. Engine+. O desempenho inteligente do A.I. Engine+ consegue prever as necessidades de energia ou bateria do usuário com base na sua atividade, e o Lenovo Intelligent Sense e Integrated Security — também parte do A.I. Engine+ da Lenovo — ajudam a manter o trabalho e os jogos no Yoga sem interrupções e mais seguros.

Os consumidores também podem acrescentar o Lenovo Premium Care, suporte de atendimento técnico avançado por telefone, e-mail ou chat, oferecido pelos especialistas da fabricante para proporcionar tranquilidade e soluções mais rápidas a todos os clientes Lenovo. Se houver um problema de hardware que não possa ser resolvido remotamente, o reparo será realizado com peças originais com prioridade no atendimento. Este serviço permite que o usuário acione o suporte para tarefas como instalação, configuração e uso para máximo aproveitamento de dispositivos das linhas Legion, IdeaPad e Yoga, além de periféricos e softwares. E para quem quiser ajudar o meio ambiente, o Serviço de Compensação de CO 2 da Lenovo é uma forma simples de compensar as emissões de carbono, permitindo que os consumidores suportem um dos projetos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC).

Yoga Slim 9i: Inteligente. Sustentável. Poderoso.

Como um notebook com a certificação de carbono-neutro1, o Yoga Slim 9i, é ideal para as pessoas que têm consciência ecológica – sem perder o requinte, a mobilidade, os recursos de entretenimento premium e o desempenho proporcionado pela IA. Recoberto por vidro 3D, o confortável design do chassi fino e leve de 14,9 mm tem contornos arredondados e suaves para tornar a experiência de segurar e manusear mais confortável.

O Yoga Slim 9i reúne mobilidade e desempenho e redefine o significado de entretenimento portátil e criação de conteúdo. Possui uma tela touchscreen de 14” 16:10 PureSight OLED até 4K, complementada pelo Som da Bowers & Wilkins. A experiência visual PureSight da Lenovo na tela opcional OLED 4K mostra detalhes extremamente nítidos e cores fotorrealísticas claras e vivas — dos negros intensos às luzes vibrantes. A tela Vesa Certified Display HDR True Black 500 com intensidade de 10 bits pode exibir mais de um bilhão de cores em um único pixel e uma gama completa de cores 100% DCI-P3. Os quatro alto-falantes Bowers & Wilkins do Yoga Slim 9i dão vida ao áudio.

O novo integrante da família Yoga permite que os usuários escolham o seu modo de desempenho portátil preferido, e é certificado com Intel Evo e processadores Intel Core de 12ª geração. Possibilitando experiências mais inteligentes de próximo nível, o Lenovo A.I. Core 2.0 proporciona experiências aprimoradas por IA e segurança mais inteligente, que inclui criptografia a nível de hardware desenvolvida para ajudar a proteger o dispositivo contra ataques do root e ransomware. Dependendo d­­a tarefa e do carregamento do sistema, a IA pode ajustar dinamicamente a velocidade da ventoinha e o desempenho do hardware para otimizar e acelerar a performance.

Yoga 9i: Estiloso e Inovador

O Yoga 9i foi concebido para quem se importa com detalhes e estilo sem perder o desempenho e mobilidade. Com acabamento refinado e abertura de 360º, o notebook foi desenhado com bordas arredondadas e detalhes sofisticados que entregam ergonomia e mais conforto para uso prolongado.

Para quem não abre mão de recursos multimídia de qualidade, o Yoga 9i traz quatro saídas de som com certificação Dolby® Atmos® em barra de som giratória 360º e tela OLED de até 4k com certificação Vesa HDR e Dolby Vision. Além disso, o notebook conta com teclado de ponta a ponta, touchpad maior e tela de 14’’ com proporção 16:10 otimizando o espaço útil de tela, oferecendo versatilidade e qualidade para quem produzir ou consumir diferentes tipos de conteúdo.

O novo Yoga traz ainda usabilidade aprimorada, com webcam integrada Full HD e infravermelha, com protetor de privacidade e login inteligente de reconhecimento facial, otimização de bateria, redução de ruído e calor e filtro de luz azul, que protege a visão dos usuários após longos períodos de utilização.

Preços e Disponibilidade no Brasil12

O Yoga Slim 9i tem o preço a partir de R$ 13.999,00 e estará disponível no final de julho de 2022. 12

tem o preço a partir de R$ 13.999,00 e estará disponível no final de julho de 2022. O Yoga 9i tem o preço a partir de R$ 12.999,00 e estará disponível no final de junho de 2022.12

­­Para celebrar o início das vendas da nova linha Yoga no Brasil, quem adquirir o Yoga 9i na pré-venda no site da Lenovo + R$ 1 leva o Tablet P11 Plus.

­­

Clique aqui para imagens do Yoga Slim 9i em alta resolução e aqui para imagens do Yoga 9i. Assista aos vídeos aqui:

O público jovem ­­de criadores da Lenovo não é definido por uma coisa específica. Junte-se a @Happykelli, @anaocto, @Dannero, @tootymcnooty, @kurtschneider, @marblemaniki e @bri_thelady que estão colaborando para criar algo surpreendente usando os novos notebooks Yoga Slim de 7ª geração da Lenovo no MIX MASTERS. Confira o lançamento do desafio #LenovoJustBeYou no TikTok, que convida o público a compartilhar a sua criatividade.

Especificações do Produto — Yoga Slim 9i

Yoga Slim 9i Desempenho Processadores Intel Core i7-1280P 1.8G/14C/24M Intel Core i5-1240P 1.7G/12C/12M SO Windows 11 Home Memória LPDDR5: 16G / 32G Dual Channel 5600MHz Armazenamento SDD PCIE 4ª geração 2242 M.2: 512GB / 1TB11 GPU UMA: Intel Iris Xe Tela 14″ 2.8K (2880×1800) PureSight OLED, 400 nits 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR 500 True Black, 90Hz, 16:10, Dolby Vision, Certificação TÜV de Baixa Luz Azul, Toque 14″ 4K (3840×2400) PureSight OLED, 400 nits 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR 500 True Black, 16:10, Dolby Vision, Certificação TÜV de Baixa Luz Azul, Toque Áudio Sistema de Alto-falantes Ajustados 2x2W+2x3W Bowers & Wilkins Câmera Webcam FHD MIPI 1080p Câmera IR Microfones Duplos Câmera com Obturador eletrônico Bateria 75Whr MobileMark 2018: Até 12 Horas6 1080p Playback de Vídeo: Até 15 Horas6 Rapid Charge Boost: 15 min/2 Horas de uso7 Design Dobradiça 180° Cor Oatmeal Conectividade Portas 3 x USB Tipo-C (completa / Thunderbolt 4.0) 1 x Conector de Áudio Wireless WiFi 6E4 Bluetooth 5.1 (a versão do Bluetooth depende do SO) Design Dimensões (L x P x A) 315 x 214.4 x 14.9mm de espessura Peso A partir de 1,37 kg

Especificações do Produto — Yoga 9i