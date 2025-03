Abai lança no Brasil solução pioneira que utiliza IA para quantificação do risco tecnológico

A Abai, empresa espanhola de terceirização de processos de negócios (BPO) e de produtos tecnológicos, lança no mercado brasileiro a solução Armatum, plataforma que ajuda as organizações a obter uma avaliação econômica quantitativa do Risco Cibernético por meio de uma combinação de padrões, métodos estatísticos e simulação baseada no padrão Open FAIR™. Trata-se da primeira solução do gênero que utiliza Inteligência Artificial na quantificação do risco tecnológico, com algoritmos desenvolvidos e integrados localmente que calculam o retorno do investimento a ser obtido com a implementação de um determinado projeto de segurança, e a única que utiliza o Modelo Gordon & Loeb para calcular o investimento ideal.

Desenvolvida pelos especialistas da Abai após um ano e meio de pesquisas, a Armatum é destinada ao público C-level formado por experts em segurança em médias e grandes empresas, dos mais variados segmentos e que apresentem um grande tráfego de dados. “A Armatum é feita sob medida para as empresas que podem ter perdas econômicas significativas no caso de um incidente relacionado à cibersegurança. E chega ao mercado brasileiro para promover uma mudança de cultura, já que normalmente as perdas e danos são tratados após um incidente, nunca de forma preventiva – que é justamente o que a plataforma se propõe a fazer”, detalha Octavio Fernandes, CEO da ABAI no Brasil.

Dado o cenário atual de ameaças cibernéticas, as organizações devem ter um processo para monitorar continuamente seu status de segurança, analisar seu desempenho em relação a outros players do setor com investimentos efetivos dos recursos disponíveis, a fim de reduzir e quantificar o risco cibernético. Com acesso a uma base de dados com informações de 1.500 empresas norte-americanas, a Armatum consegue fazer o cruzamento de informações e sinalizar se uma determinada empresa está em conformidade com as boas práticas de cibersegurança, tudo de forma automatizada, transparente e, ao mesmo tempo, inócua para a empresa em estudo.

Além de ser a primeira plataforma a criar um banco de dados com estatísticas de incidentes padronizadas de modo a criar um banco de dados, a Armatum é a única plataforma que digitaliza e automatiza a captura de dados, distribuída por toda a organização, por meio de um fluxo de trabalho integrado, bem como é a única do mercado que utiliza técnicas de simulação de ataque multimodal (infraestrutura, reputação, fator humano, ransomware, etc) para calcular perdas financeiras. “O decisor tem acesso a um relatório de cerca de 70 páginas, onde ficam documentadas informações cruciais para um determinado negócio, como a maturidade em termos de cibersegurança, o que pode ocasionar eventuais perdas e tudo o que precisa ser melhorado para evitar incidentes. A Armatum previne os gastos que uma empresa atacada tem para se recuperar, como a implementação de novas medidas de segurança, o reparo de sistemas danificados ou até mesmo as multas por não conformidade”, explica Fernandes.