Atento amplia Conselho de Administração com nomeação de dois Novos Conselheiros Não-Executivos

A Atento Luxco 1 (“Atento” ou a “Empresa”), uma das maiores fornecedoras mundiais de serviços de gestão de relacionamento com o cliente e terceirização de transformação de negócios (CRM/BTO) e líder do setor na América Latina, anunciou hoje a nomeação de dois novos membros do conselho de não-executivos – Chuck Sykes, ex-presidente e CEO da Sykes Enterprises, e John Chapman, ex-CFO da Sykes Enterprises. Chuck Sykes concordou em se tornar Presidente do Conselho.

De 2004 a 2021, Chuck Sykes foi presidente e CEO da Sykes Enterprises, uma operadora global de processos de negócios de capital aberto especializada em atendimento ao cliente e engajamento de marketing digital. Durante seu mandato, ele liderou a organização para se tornar uma das principais marcas globais no setor de BPO, aumentando a empresa de 15.000 para 60.000 funcionários em 22 países, incluindo uma presença altamente bem-sucedida na América Latina. Sua gestão na empresa culminou com a venda bem-sucedida para a Sitel em 2021.

John Chapman era um CFO com foco operacional e tem ampla experiência em empresas de capital aberto. Ele construiu uma equipe financeira dinâmica para apoiar o crescimento da Sykes Enterprises, ajudando a expandir a organização para próximo de US$ 2 bilhões em receitas anuais durante seu mandato e contribuindo para sua venda bem-sucedida.

Chuck Sykes e John Chapman juntam-se a Anil Bhalla, Timothy Gravely, Mark Nelson-Smith e Dimitrius Oliveira no atual conselho de administração, em um momento em que a Atento entrou em uma nova e importante fase na sua estratégia de negócios destinada a liderar o caminho para o Business Transformation Outsourcing.

Dimitrius Oliveira, CEO da Atento, comentou que “essas nomeações para o conselho trarão grande valor para a empresa, dado o extenso histórico deles no setor. Suas visões estratégicas e conhecimentos complementarão as capacidades do conselho para alcançar os objetivos e nossos planos de crescimento.”

John Chapman disse: “Estou honrado em me juntar ao Conselho em um momento tão emocionante para a Atento. Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com Dimitrius e a equipe de liderança, enquanto nos concentramos no sucesso de longo prazo, crescimento e desempenho financeiro. Apoio fortemente o foco da Atento no investimento tecnológico para a transformação da Experiência do Cliente centrada nos colaboradores e clientes.”

Chuck Sykes acrescentou: “Estou honrado em assumir o papel de presidente e animado em trabalhar com o conselho e a equipe executiva para impulsionar o negócio. Nosso foco continua sendo entregar as melhores soluções para nossos clientes e criar valor para nossos stakeholders. Eu não poderia estar mais otimista com o futuro da Atento.”