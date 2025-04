Nova edição do CDP Report revela que plataformas de dados de clientes são base crítica para insights orientados por IA relacionados aos consumidores

As empresas estão integrando plataformas de dados de clientes (CDPs) com IAs (inteligências artificiais) e analytics para personalizar as experiências dos clientes e impulsionar seu sucesso. Isso é o que aponta a mais nova edição do CDP Report. O quinto relatório da plataforma de dados do cliente da Twilio reflete as descobertas de dados de uso anônimos de mais de 25.000 clientes da Twilio Segment, a plataforma de dados da Twilio, e conclui que as empresas estão priorizando a qualidade dos dados para aproveitar o poder da IA e agir rapidamente com base nas nuances dos insights relacionados aos clientes. O relatório é baseado no comportamento de uso agregado e anônimo de mais de 25.000 clientes da Twilio Segment, durante o período de 01/11/2022 a 01/11/2023.

Em meio à adoção generalizada da IA, as empresas enfrentam um aumento exponencial no volume de dados. A Twilio Segment processou um recorde de 12,1 trilhões de chamadas de API em 2023 – um aumento de centenas de bilhões em relação a 2022. Esse aumento é indicativo de uma maior tendência para operações mais sofisticadas e centradas em dados, enfatizando o papel essencial do processamento de dados em tempo real e da integração contínua da tecnologia de IA. A capacidade de aproveitar rapidamente insights de dados por meio de CDPs abertos e interoperáveis com data warehouses é uma vantagem competitiva crítica, que permite que empresas coletem, unifiquem e ativem dados de maneira eficiente em diversas plataformas.

“Em 2024, cada vez mais marcas recorrerão à IA para oferecer experiências melhores e mais personalizadas aos seus clientes. Nosso relatório mostra o papel essencial que os dados do cliente desempenham na maximização da eficácia da IA”, aponta Kathryn Murphy, vice-presidente sênior de produto e design da Twilio. “Com data warehouses e data lakehouses como o Databricks se tornando fundamentais para as estratégias de dados dos clientes, é crucial que os CDPs ofereçam suporte à integração perfeita com esses data warehouses. Na Twilio, observamos uma tendência significativa no sentido de aproveitar a interconectividade da IA, dos data warehouses e dos canais de comunicação digital. A capacidade de interoperar com data warehouses é essencial, garantindo que os CDPs atuem como uma tecnologia fundamental para marcas ansiosas por aproveitar a IA e os data warehouses para criar relacionamentos ainda mais fortes com seus clientes”, afirma a executiva.

“À medida que as empresas buscam quebrar silos de dados e contar com uma plataforma de dados unificada para potencializar suas iniciativas de análise e IA, a importância do compartilhamento e da qualidade dos dados nunca foi tão aparente”, conta Chris Hecht, vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo e parcerias de produtos na Databricks. “Nossa colaboração com a Twilio Segment sinaliza nossa dedicação em garantir que as organizações aproveitem todo o potencial de seus dados – não importa onde eles estejam – e possam efetivamente preencher a lacuna entre dados e insights usando dados de perfis limpos e verificados.”

As principais conclusões do CDP Report 2024 incluem: