segurançadigital: 6 dicas práticas para deixar o controle remoto dos ativos mais seguro

A segurança digital nas empresas tornou-se uma preocupação central em um cenário em constante evolução, o qual a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental em quase todos os aspectos do negócio. As organizações modernas enfrentam uma gama cada vez maior de ameaças cibernéticas. Esse número é tão alto que, segundo uma pesquisa anual realizada pela empresa de segurança Proofpoint, aproximadamente um quarto das companhias brasileiras relataram perdas financeiras devido a ataques digitais em 2022, com a maioria relatando casos de roubo de dados.

A preocupação aumenta ainda mais quando essa proteção precisa ser realizada de forma remota. Segundo Vinícius Olivério, especialista em tecnologia e fundador da plataforma de gerenciamento de dispositivos móveis e gestão de ativos Urmobo, a proteção das informações confidenciais, a integridade dos dados e a disponibilidade dos sistemas tornaram-se prioridades essenciais para garantir a continuidade dos negócios e a confiança dos clientes.

O ponto primordial para uma segurança eficaz dos dados é investir em empresas especializadas para cuidar do assunto, com toda a seriedade e expertise que ele necessita. Neste contexto as ferramentas de EMM (Gerenciamento de Mobilidade Corporativa) são ideais para personalizar a segurança, de acordo com as especificidades do negócio, principalmente para dispositivos móveis.

Confira seis dicas práticas de Vinícius Olivério (foto) para deixar o controle remoto dos ativos mais seguro em uma empresa:

Realizar o monitoramento das redes

O primeiro passo para um ambiente mais seguro é investir em serviços para um melhor controle e monitoramento das redes. “Na prática, esse monitoramento serve como um relatório da rede do seu negócio. Ele é responsável por evidenciar os dados, com registro das tarefas e identificação de falhas, garantindo uma gestão mais certeira, antecipando e resolvendo possíveis problemas:”, afirma Vinícius Olivério.

Treinar a equipe para realizar o trabalho remoto

Para uma sociedade que está acostumada com tudo sendo feito de forma presencial, o trabalho remoto pode ser um desafio. [O trabalho] “demanda uma certa dedicação na adaptação dos usuários, sendo assim, vale buscar ajuda com treinamentos e padrões ou normas”, afirma o especialista.

Utilizar a autenticação em dois fatores

Apesar de simples, a autenticação em dois fatores pode ser bem eficiente em um dispositivo. Ela garante uma maior segurança dos dados contidos nos dispositivos e aplicativos utilizados. “Além disso, é possível gerar senhas para uma autenticação única, tornando tudo ainda mais fácil”, explica Vinícius.

Implementar políticas de acesso e regras do ambiente remoto

Definitivamente, é muito importante dedicar um tempo para a definição de padrões e normas de acesso e uso dessa conexão. “Deixar que essa experiência seja feita de forma totalmente livre, pode acarretar problemas com a segurança da informação”, ensina o especialista.

Manter os sistemas sempre atualizados

A constante atualização de sistemas operacionais e softwares utilizados para o controle remoto é fundamental, principalmente quando pensamos na possibilidade de bugs que a falta dessa atualização pode trazer. “Frequentemente esse é um problema para algumas empresas, por se tratar de um detalhe que muitas vezes passa batido na rotina de TI, mas não deixa de ser essencial”, explica.

Empregar a criptografia ativa

O método possibilita um cenário muito mais seguro para as empresas e deve ser feito de forma ativa, evitando dores de cabeça futuras com vazamento de informações ou demais problemas com cibersegurança. “No controle remoto, a prioridade é realizar a criptografia de todos os dados importantes e/ou que possam causar problemas, como por exemplo, dados de cartões, informações sigilosas corporativas ou pessoais e dados de clientes”, conclui.