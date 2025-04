pesquisa: EaD impulsiona empregabilidade e desenvolvimento profissional no Brasil

Pesquisa recente conduzida pela Vitru Educação, mantenedora das marcas UniCesumar e UNIASSELVI, abrangendo aproximadamente 38 mil alunos de graduação e mais de 6 mil ex-alunos, revelou dados expressivos sobre a influência positiva da Educação a Distância (EaD) no cenário educacional brasileiro.

Os resultados destacam não apenas a crescente adoção da modalidade EaD, mas também sua significativa contribuição para o progresso acadêmico e profissional dos estudantes.

Um dos pontos destacados pela pesquisa é o fato de o aluno EaD precisar conciliar estudos e vida profissional. 69% dos alunos de graduação a distância da Vitru equilibram suas responsabilidades profissionais com compromissos acadêmicos, evidenciando a flexibilidade inerente a este modelo de aprendizagem, que traz oportunidades de ingresso no ensino superior àqueles que não podem renunciar ao trabalho para se dedicar apenas aos estudos.

Foi o que aconteceu com a administradora de empresas Letícia Nunes, de Belo Horizonte, formada há seis anos.

“Quando fiz o vestibular, a graduação era um sonho distante. Por ser EaD conseguia estudar e trabalhar. Antes da faculdade eu era autônoma, trabalhava com vendas, sem profissão ou perspectivas. Após a faculdade, entrei no mercado de trabalho formal e tracei minha carreira no ramo financeiro”, analisa ela.

A pesquisa revelou ainda uma relação direta entre a formação EaD e a melhoria da empregabilidade e remuneração dos egressos. Com 80,5% dos ex-alunos atualmente empregados, houve um aumento médio de 14,5% naqueles que trabalham na área de formação, além de uma redução média de 12% na busca por colocação no mercado de trabalho.

Outro dado de destaque é a percepção dos alunos e ex-alunos Vitru em relação à qualidade da educação recebida. Tanto entre os graduandos (33%) quanto entre os egressos (37%), a qualidade do ensino oferecido é apontada como maior fator para o sucesso profissional.

“Em geral, a UniCesumar foi a melhor opção acadêmica que fiz. Uma Instituição de ensino séria e com total dedicação ao aprendizado dos alunos, os conteúdos estão sempre sendo atualizados e os professores são extremamente qualificados”, analisa Jackson Marquardt.

Formado em processos gerenciais, logo em seu primeiro ano de graduação, Jackson foi promovido no emprego. “Depois disso, optei por fazer uma pós-graduação em Gestão e Planejamento que, por sua vez, se fez importantíssima no ambiente de trabalho em que atuo, gerando mais engajamento e conhecimento”, pontua.

Assim como aconteceu com Jackson, a mudança positiva na carreira dos alunos após iniciarem a graduação é mais um aspecto relevante apontado pela pesquisa.

84% dos graduandos experimentaram melhorias na área profissional, incluindo aumento salarial (17,5%), promoção ou mudança de cargo (16%) e obtenção do primeiro emprego/estágio (15,5%).

Esse é também o caso de Mirian Anastácio da Silva, egressa do curso de design de moda. Moradora de São Gonçalo, na Baixada Fluminense, a designer deu um salto na profissão após a graduação.

“A faculdade foi um divisor de águas em minha carreira. Iniciei minha vida profissional como costureira, e a graduação abriu novas oportunidades e janelas para meu crescimento. Hoje tenho um ateliê onde trabalho com roupas sob medida, ofereço também serviço de consultoria de imagem e estilo, e sou sócia de um brechó online. Essas possibilidades somente aconteceram pois na faculdade todas essas áreas me foram apresentadas”, analisa.

Quanto à distribuição geográfica dos egressos, a pesquisa revela uma discrepância regional, com as regiões Sul e Centro-Oeste liderando os índices mais altos de empregabilidade (78%), seguidas pela região Sudeste (77,5%). Este dado ressalta a importância de iniciativas que visem expandir o acesso ao EaD em todo o país, reduzindo as disparidades regionais e promovendo a inclusão social e econômica.

Em síntese, os resultados da pesquisa Vitru reforçam o papel fundamental do EaD na evolução do ensino superior e no desenvolvimento humano no Brasil. Este modelo educacional não apenas democratiza o acesso à educação de qualidade, mas também prepara os estudantes para os desafios do mercado de trabalho e contribui para a redução da desigualdade social.