telefonia: Infinix registra o maior crescimento anual de vendas entre todas as marcas globais de smartphone em 2023

A Infinix, marca global do terceiro maior grupo de celulares do mundo (Transsion Holdings) e representada no Brasil pela Positivo Tecnologia, anuncia seusb resultados no ano de 2023. De acordo com o estudo Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, da consultoria IDC, a Infinix conquistou em 2023 um impressionante crescimento anual de 64,1% em smartphones vendidas. O resultado é maior do que o de qualquer outra marca global e representa um aumento de mais de 13 milhões de unidades comercializadas no ano, na comparação com 2022.

A Infinix atribui as conquistas à abordagem multifacetada em ações de marketing, à inovação tecnológica dos aparelhos e às colaborações estratégicas com os principais players do setor, como o TikTok. A marca está focada em atender as preferências dos jovens ao oferecer inovações tecnológicas desenvolvidas sob medida e reconhece o papel fundamental das parcerias estratégicas para os resultados comerciais. Ao utilizar o TikTok como uma plataforma criativa para interagir com os consumidores, a Infinix alcança com êxito seus usuários-alvo ao dar-lhes a possibilidade de superar os próprios limites e de se tornar melhores versões de si mesmos.

Sobre os produtos lançados ao longo do ano passado, Rivelino Gama, diretor-executivo de Negócios da Infinix na Positivo Tecnologia destaca a busca constante da marca em estabelecer novos limites para a indústria mobile.

“A Infinix vem provando que está preparada para seguir na vanguarda das inovações mais impactantes do segmento mobile, preparando o terreno para um futuro emocionante e de muita tecnologia. Para a Positivo Tecnologia é um grande orgulho representar a marca no Brasil”, diz Rivelino.

Nicolás Vega Maldonado, head de marketing da Infinix Mobility, também atribui o crescimento da marca à quantidade e qualidade de inovações que ela vem oferecendo aos seus consumidores. “A Infinix tem lançado tecnologias pioneiras e inovadoras que transformam a maneira do usuário interagir com seus aparelhos e estabelecem novos parâmetros na indústria. Certamente, o crescimento apresentado no último ano reflete esse posicionamento inovador da marca e nos deixa ainda mais empolgados pelo que está por vir”.