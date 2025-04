Pesquisa global da GoDaddy revela o perfil da mulher empreendedora no Brasil

A Pesquisa Global de Empreendedorismo GoDaddy 2024 destacou algumas das principais características das mulheres empreendedoras no Brasil, incluindo os motivos que as levaram a se tornar proprietárias de uma empresa, a confiança na tecnologia e o otimismo no futuro de seus negócios. Os resultados mostraram que as empreendedoras no Brasil são predominantemente jovens, com 50% entre os chamados Millennials (entre 25 e 39 anos), superando a Geração X (30%), a Geração Z (14%) e os Baby Boomers (7%).

A Pesquisa Global de Empreendedorismo GoDaddy 2024 foi realizada pela Advanis em janeiro de 2024 na Espanha, Brasil, México, Colômbia, Índia, Alemanha, Áustria, Suíça, Filipinas, Malásia, Paquistão, Egito, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Os critérios de amostragem foram proprietários de pequenas empresas, e as empresas foram definidas com base no número de funcionários, variando de um a 49. Um total de 4.383 pessoas foram pesquisadas, 526 delas no Brasil.

Trabalho e maternidade

A pesquisa também mostra que as motivações para abrir uma empresa vão além da busca por resultados financeiros, mas também incluem o desejo de se envolver em um trabalho significativo, com as três principais respostas sendo a necessidade de mais flexibilidade de horários (23%), uma forma de seguir uma paixão (22%) e a necessidade de uma fonte adicional de renda (18%). Além disso, 68% das mulheres informaram que eram mães, o que ilustra ainda mais sua dedicação à busca de um trabalho significativo enquanto administram as demandas da maternidade.

Enquanto 73% das empreendedoras no Brasil relataram sentir que seu gênero desempenhou papel importante em sua jornada empresarial (em comparação com 56% dos homens), 92% concordam que a vida ficou melhor depois de se tornarem empresárias (em comparação com 88% dos homens). Além disso, 63% das mulheres relataram que buscaram mentoria ou orientação em sua jornada empresarial (em comparação com 48% dos homens).

Tecnologia

Quando se trata de tecnologia, 92% estão confiantes em sua capacidade de navegar pela inteligência artificial para seus negócios e 81% acreditam que o marketing se beneficiaria mais com as ferramentas de inteligência artificial.

No geral, 71% das empreendedoras no Brasil acreditam na importância da digitalização de seus negócios e 73% relataram que expandir o alcance do mercado e conquistar novos clientes é a meta digital número um para sua pequena empresa. Um total de 46% acredita que seus negócios crescerão pelo menos 50% nos próximos cinco anos.