novidade: Watch Brasil lança spin-off Watch Labs para negócios no exterior

A Watch Brasil, principal hub de conteúdo para provedores de internet no Brasil, anuncia o lançamento oficial da sua spin-off Watch Labs, trazendo inovação e excelência em soluções de streaming para o mercado internacional. Como uma extensão da marca que oferece serviços para ISPs brasileiras, a Watch Labs visa expandir sua presença global, oferecendo tecnologia de ponta e experiências de transmissão para empresas e entidades de qualquer lugar do mundo.

“Queremos utilizar nossa expertise que já ganhou o mercado nacional e possui a chancela de grandes marcas como AWS e Kaltura para dar um passo a mais e partir para internacionalizar a marca. Para isso, estamos estruturando uma equipe especialista em negócios e tecnologia, aqui no Brasil e na Europa, para dar tração a novos mercados oferecendo nossos serviços”, explica Maurício Almeida, presidente da Watch Brasil.

O spin-off oferecerá soluções customizadas de streaming para empresas em todo o mundo, com foco em mercados potenciais como Américas , Europa e Ásia. O processo de construção de produtos da Watch Labs passa por envio de sinal ao vivo, conteúdo ao vivo e sob demanda, empacotamento DRM, com integração e ingestão, distribuição, CDN e player.

“Na Watch Labs estamos redefinindo a experiência de streaming. Todos os dias, testamos, criamos e aprimoramos meticulosamente nossos próprios produtos e soluções dentro de nosso ecossistema, que já possui 1000 empresas clientes e que interage com uma base significativa de usuários diariamente”, explica o CEO da Watch Labs, Carlos Motter.

Serviços para cada etapa do negócio

Para atender às diferentes necessidades das empresas, a Watch Labs dividiu sua atuação em seis categorias: Encoding, Transcoding & Asset Preparation; Storage & CDN; Data & User Management; Front end; Content Management e Turn Key.

“Cada uma dessas verticais atende a uma etapa específica e a uma dor das empresas que necessitam de nossos serviços. E para facilitar o entendimento desses clientes das entregas que realizamos também fizemos uma nova identidade visual da marca, com cores para cada tipo de categoria, uma linguagem visual de fácil entendimento e que acesse cada vez mais mercados”, explica o CMO da Watch Labs, Fhabyo Matesick, que fica baseado em Portugal.

“A inovação e a democratização do acesso ao streaming estão em nosso DNA. Em pouco tempo de história, já nos consolidamos como um dos principais parceiros deste setor de grandes marcas internacionais dentro do mercado brasileiro e, a partir de 2024, o nosso objetivo é entrar em outros mercados, como Américas, Ásia e Europa”, afirma Almeida.

Conheça as categorias de serviço da Watch Labs

Watch Labs|Encoding, Transcoding & Asset Preparation – As soluções de codificação e transcodificação da Watch Labs oferecem qualidade adaptada às necessidades do negócio e eficiência de custos de infraestrutura. Sejam executadas em hardware dedicado ou na nuvem, as soluções oferecem desempenho de alto nível, proporcionando uma integração perfeita de qualidade e economia para suas operações de streaming, com Meeva (para canais lineares) e Metaflow (para vídeo sob demanda – VOD).

Watch Labs|Storage & CDN – Impulsionadas por gigantes da indústria como AWS e Kaltura, as soluções de armazenamento e CDN oferecem uma infraestrutura robusta para os serviços de streaming. Tudo isso agregado à segurança do conteúdo e dados do usuário, oferecendo um ambiente seguro para entrega sem interrupções.

Watch Labs|Data & User Management – Este serviço fornece análise e monitoramento em tempo real de dados, contribuindo para o aumento da rentabilidade do negócio, permitindo à empresa moldar e aprimorar a jornada do usuário de forma contínua, em um trabalho com parceria da NPAW.

Watch Labs|Frontend – Neste modelo a empresa consegue uma solução totalmente personalizável e responsiva em diversos dispositivos, com insights sobre desempenho e uso. O serviço é completamente customizável, funciona em múltiplos dispositivos, com DRM, de forma responsiva e atuando com uma plataforma com tecnologia Watch Brasil e Kaltura.

Watch Labs|Content Management – O produto auxilia nos processos de monetização e aprimora o envolvimento do usuário por meio de recomendações de conteúdo personalizadas. Além disso, há a possibilidade de controlar a venda de pacotes de conteúdo de maneira intuitiva com este console.

Watch Labs|Turn Key – O destaque neste quesito são as soluções completas de 360 graus, permitindo que o cliente se concentre exclusivamente na criação de conteúdo e no envolvimento de sua audiência. A expertise da Watch Brasil em transmissões internacionais do The Town e Rock In Rio são algumas das soluções já entregues pela Watch Brasil, que chancelam o serviço agregado ao Watch Labs.