pesquisa: Price Survey revela como andam os preços dos cursos de MBA

O acesso à pós-graduação no Brasil experimentou um crescimento nos últimos anos, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC). O número de alunos matriculados em cursos de pós-graduação chegou a 122 mil, representando um aumento significativo de 9% nos últimos 8 anos. Esse dado reflete a busca constante por qualificação profissional e o reconhecimento da importância da educação continuada no cenário atual.

Atentos a esse cenário, a Price Survey conduziu uma pesquisa inédita, a pedido da COGNA, uma das maiores organizações de ensino do mundo, que atende mais de 2,4 milhões de alunos no Brasil. O foco da pesquisa foi analisar os preços dos cursos de pós-graduação, buscando compreender onde se encontram os cursos mais caros e quais foram as variações de preços ao longo do último ano.

Os resultados revelam que a média de preço por curso varia consideravelmente, sendo o MBA em Administração de Clínicas, Laboratórios e Farmácias o mais caro, com um custo médio de R$ 7.493,07.

“Essa tendência reflete a crescente profissionalização da gestão na área da saúde, historicamente focada no atendimento clínico e hospitalar, conforme explica Maycon Andrade, CEO da Price Survey. Outros MBAs, como Gestão da Saúde com Ênfase em Administração Hospitalar, também apresentam valores expressivos, atingindo R$ 5.400,00.

Em contrapartida, cursos na área de administração se destacam por oferecerem preços mais acessíveis, como o MBA Executivo em Administração de Materiais e Logística (R$ 2.089,99) e o MBA em Administração Estratégica e Inteligência de Mercado (R$ 1.476,00).

A pesquisa também analisou a evolução dos preços dos MBAs ao longo de 2023. No início do ano, a média de preço era de R$ 3.594,49, e ao encerrar dezembro, a média havia aumentado para R$ 5.269,08, representando um acréscimo de 46,58%. Essa variação destaca a dinâmica do mercado de pós-graduação, onde os preços podem sofrer alterações consideráveis em curtos períodos.

Um ponto interessante na pesquisa foi a metodologia empregada, que contou com a ajuda da inteligência artificial (IA). Robôs foram programados para explorar sites de várias instituições de ensino, buscando informações sobre os preços dos cursos e coletando milhões de dados. Posteriormente, especialistas da Price Survey analisaram e filtraram essas informações, gerando relatórios que podem influenciar o mercado e orientar futuras decisões educacionais.

Segundo Andrade, o levantamento oferece uma visão abrangente sobre o panorama atual dos preços de cursos de pós-graduação no Brasil, fornecendo dados valiosos para estudantes, instituições de ensino e profissionais que buscam aprimorar suas habilidades e conhecimentos. “Ao concentrar esforços em pesquisas na web, utilizando a tecnologia de crawlers, foram obtidos resultados notáveis, oferecendo às instituições, informações valiosas e detalhadas que são essenciais para o aprimoramento de suas estratégias comerciais”, explica o CEO.

Ele conta que a inteligência artificial aplicada às pesquisas possibilita disponibilizar dashboards analíticos intuitivos, oferecendo relatórios e gráficos detalhados que transformam dados complexos em insights acionáveis. Esses recursos facilitam a tomada de decisões, proporcionando aos clientes uma visão clara e abrangente dos padrões de precificação, tendências de mercado e oportunidades estratégicas. “Essa combinação de monitoramento preciso, análises especializadas e visualizações intuitivas, se torna essencial para empresas que buscam otimizar suas estratégias de precificação e se destacar em ambientes competitivos”, conclui Andrade.