pesquisa: Mais de 50% das empresas preferem treinamentos híbridos

De acordo com a pesquisa Educação Tech & Eficiência Operacional das Empresas, feita pela Alura Para Empresas em parceria com a FIAP, 37% das companhias entendem que uma das suas maiores dificuldades é o engajamento dos profissionais de tecnologia em treinamentos. No entanto, os dados também apontam que a solução pode estar no Blended Learning (ensino online síncrono e assíncrono): 51% das organizações acreditam que esse formato não só engaja mais, como também traz melhores resultados para os colaboradores.

Segundo Adriano Almeida, líder da unidade de negócios do ecossistema Alura, a tendência vem crescendo por conta da sua capacidade de promover autonomia e flexibilidade. “É um caminho que abre espaço para diversos estilos de aprendizagem, permitindo a cada profissional encontrar métodos alinhados às suas necessidades individuais. Isso não apenas facilita a absorção do conhecimento, mas ajuda as pessoas a avançarem em seu próprio ritmo, garantindo uma compreensão profunda do conteúdo ensinado”, diz.

Alguns exemplos de ferramentas tecnológicas que trazem essas vantagens são o LMS (Learning Management System), LXP (Learning Experience Platform) e plataformas de educação online com geração de relatórios. “Esses recursos fornecem informações valiosas sobre o progresso dos colaboradores nos programas de capacitação. Dessa maneira, as lideranças podem customizar as ações de desenvolvimento de forma simples e rápida, unindo as demandas das equipes e das empresas com eficiência”, explica o executivo.

Efeitos e resultados do ensino híbrido nas empresas

Outro levantamento da Alura Para Empresas também reforça como a aplicação desse formato de ensino tem mudado a educação corporativa nas organizações. Nos últimos dois anos, a unidade de negócios registrou um aumento de 44% no acesso aos cursos de sua plataforma por meio de parcerias. Além disso, cerca de 5 mil cursos foram iniciados e 4 mil finalizados, o que representa uma taxa de conclusão superior a 70%.

Almeida ressalta que os números comprovam o impacto tecnológico nos treinamentos. “A pandemia trouxe novas modalidades para o setor, voltadas para a quebra da distância entre as pessoas e a capacitação. E, uma vez que as companhias precisam acelerar a formação de times competentes para viabilizarem a inovação, formatos como o Blended Learning se destacaram por promoverem a inclusão através do aprendizado online”, conclui.