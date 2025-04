carreira: Bycon anuncia Adalberto Bem Haja como novo sócio-investidor e CVO

A Bycon, empresa brasileira especializada em soluções de segurança eletrônica com 22 anos de mercado, anuncia Adalberto Bem Haja como seu mais novo sócio-investidor e CVO (Chief Visionary Officer). Essa parceria fortalece ainda mais a posição da Bycon como referência no ecossistema de segurança. Além do aporte financeiro para novos investimentos, Adalberto traz expertise e visão estratégica que impulsionarão o crescimento da empresa para novos patamares.

Adalberto Bem Haja traz sua vasta experiência para a Bycon com o propósito claro de impulsionar o crescimento da empresa. Em um cenário onde a proteção de indústrias, empresas e diversos outros setores é crucial, ele concentra seus esforços na promoção das tecnologias de segurança, visando elevar os padrões de proteção. Além dos estabelecimentos comerciais, Adalberto destaca a importância dos geradores de neblina como uma solução robusta para mitigar os riscos de invasões e assaltos em diversos cenários, desde bancos e indústrias até o agronegócio e grandes redes de varejo.

Como CVO, buscará constantemente novas soluções e abordagens para alcançar os objetivos da empresa. Sua função é representar a visão da instituição e trabalhar na construção do futuro dos negócios. “Estou focado em contribuir para o contínuo sucesso da Bycon no mercado de segurança. Meu papel será principalmente voltado para atividades externas, concentrando-me no marketing institucional, na divulgação da solução e no estabelecimento de conexões e parcerias. Minha missão é clara: fazer do gerador de neblina uma referência em segurança, incentivando sua adoção ampla e destacando sua importância fundamental”, afirma.

Adalberto Bem Haja é engenheiro eletrônico com MBA em gestão estratégica pela FGV. Está no mercado de segurança há mais de 20 anos, founder da BHC Sistemas, é mentor e investidor em mais de 110 startups, líder do comitê de investimentos em startups do mercado de segurança e membro do conselho de diversas empresas como a Bossa Invest, CT Hub, Seg Summit e outras. Adalberto é um dos escritores do livro O Sequestro de Segurança e em junho de 2022, foi eleito pela IFSEC Global – Security & fire safety news como o 1º Lugar TOP influencer Global na categoria “Integrador”.

Com a chegada de Adalberto Bem Haja, a Bycon reitera seu compromisso com a transparência, excelência e inovação no mercado de segurança, alavancando a expertise do novo sócio para alcançar novos patamares de sucesso.