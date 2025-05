Relatório aponta queda no índice de roubos de carga em 2023

Em 2023, 74% dos sinistros relacionados a roubo de carga foram evitados, preservado o equivalente a R$ 340 milhões. Ainda assim, carregamentos diversos e produtos alimentícios permaneceram entre as mercadorias mais visadas pelas quadrilhas. Juntos, estes tipos de cargas representaram 66,5% dos prejuízos. É o que aponta o “Análise de Roubo de Cargas”, relatório exclusivo anual da nstech, empresa de software para supply chain que atua com o propósito de promover estradas mais eficientes e seguras.

Os dados, obtidos pelas três gerenciadoras de risco do grupo – BRK, Buonny e Opentech – indicam que o da semana mais vulnerável de 2023 foi a quarta-feira. Os prejuízos registrados nesse dia aumentaram 80% na comparação com 2022. A prática continua registrando um maior número de ocorrências à noite, com aumento de 10% em relação a 2022.

Tipos de carga com maior incidência de sinistros

O levantamento também aponta que, em 2023, os cigarros ocuparam a terceira posição no ranking, com um aumento de 3,2 pontos percentuais em relação a 2022 – quando ocupavam o sexto lugar, com 4,6% dos sinistros. As bebidas registraram queda de 80% no prejuízo com roubo de cargas. Já os prejuízos em ocorrências envolvendo medicamentos saltaram de 3,3% em 2022 para 7,2% em 2023. Juntos, representam 22,3% dos prejuízos por roubo, contra 14,4% em 2022. Os prejuízos por roubos a produtos químicos também obtiveram redução de 50%. Já as ocorrências envolvendo produtos de higiene e limpeza dobraram de 2022 para 2023.

“Apesar de ainda termos um caminho extenso pela frente, 2023 foi um ano importante para demonstrar que os esforços feitos pelo mercado em direção à segurança rodoviária estão se refletindo positivamente. Na nstech, temos realizado o gerenciamento de risco efetivo e constantes investimentos em inovação, fortalecendo a tríade de soluções que oferecemos para a segurança logística: cadastro, monitoramento e gestão de contratos. Precisamos nos unir cada vez mais para continuar desenvolvendo recursos que minimizem o cenário progressivamente. Para isso, a colaboração é a melhor saída”, diz Vasco Oliveira, CEO e fundador da nstech.

Regiões de maior incidência

Seguindo a tendência dos anos anteriores, as cargas diversas sofreram ataques principalmente nas regiões urbanas, somando 18,6% do total de prejuízo. O local mais crítico foi Duque de Caxias, que concentrou 11,9% dos prejuízos, seguido das cidades do Rio de Janeiro (6,8%) e São Paulo (5,7%).

Sobre os produtos alimentícios, a maioria dos casos de roubo de produtos alimentícios ocorreu em São Paulo (49,2%) e no Rio de Janeiro (20,1%). Minas Gerais somou 13,3% dos eventos. Maranhão, Pará, Pernambuco e Santa Catarina não tiveram registros de roubos de cargas alimentícias.

Períodos de maior incidência de sinistros

Nas operações de transferência, nas quais há maior valor agregado embarcado nos veículos, as ocorrências se concentraram nas quartas-feiras e no período da madrugada e noite. Quanto ao valor de carga, o dia da semana mais crítico foi o domingo, com 19,4% dos prejuízos e ações concentradas no período da noite.

Nas operações de distribuição/last mile, também houve maior concentração às quartas feiras, mas as abordagens ocorreram no período da manhã, onde está concentrado o maior fluxo de entregas. Sendo os dias da semana mais críticos às quartas-feiras e quintas-feiras, com as abordagens ocorrendo no período da manhã e da tarde.