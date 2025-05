Open Finance: confira 5 principais benefícios

Com três anos desde sua criação pelo Banco Central, o Open Finance já possui mais de 25 milhões de usuários ativos e 40 milhões de consentimentos, mesmo assim, ainda é um assunto desconhecido pela maioria dos brasileiros. Por isso, os membros da INIT (Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamentos – ITPs) te ajudam a entender melhor o que é esse recurso e quais suas vantagens.

O Open Finance se refere à simplificação dos fluxos de pagamento e à troca segura, e com consentimento do usuário, de informações financeiras de um usuário entre os sistemas e as instituições utilizadas, sejam elas bancos, seguradoras, investidoras, instituições de pagamento etc. Sendo assim, com o OPF você pode usar seus dados financeiros para conseguir mais crédito em um determinado cartão, empréstimo em um banco diferente do que costuma usar, facilitar os pagamentos do dia-a-dia ou fazer sua gestão financeira centralizada utilizando os aplicativos hoje disponíveis.

Veja abaixo os cinco principais benefícios da utilização do Open Finance:

1. Mais opções: Você terá acesso a uma variedade maior de produtos e serviços financeiros, não se limitando apenas aos oferecidos por seu banco atual. Isso significa que você pode encontrar produtos que se adequem melhor às suas necessidades e objetivos financeiros.

2. Melhores ofertas: Com a possibilidade de comparar diferentes produtos e serviços financeiros de várias instituições, você tem mais chances de encontrar ofertas mais vantajosas, como taxas de juros mais baixas em empréstimos ou investimentos com melhores retornos.

3. Facilidade de uso: Ao permitir que diferentes serviços financeiros se conectem e compartilhem dados de forma segura, o Open Finance torna mais fácil gerenciar suas finanças ou da sua empresa. Você pode, por exemplo, visualizar todas as suas contas bancárias e investimentos em um só lugar, usando um aplicativo ou plataforma de gestão financeira.

4. Inovação e personalização: Com mais empresas competindo para oferecer os melhores produtos e serviços, há um incentivo maior para a inovação e personalização. Isso pode levar ao desenvolvimento de ferramentas e soluções financeiras mais avançadas e adaptadas às suas necessidades específicas.

5. Segurança e controle: Apesar de compartilhar dados, o Open Finance é projetado com foco na segurança e na proteção da privacidade dos consumidores. Você tem controle sobre quais dados são compartilhados e com quem, garantindo que suas informações financeiras permaneçam seguras.

O Open Finance está abrindo as portas para uma nova era de liberdade financeira, onde existe o controle e a flexibilidade para moldar suas finanças de acordo com suas necessidades e preferências.

De acordo com as previsões da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), até 2025, 60 milhões de pessoas bancarizadas irão utilizar o Open Finance, o que mostra que o caminho para a popularização da modalidade está sendo trilhado, contando com a contribuição da INIT e seus associados para expandir o conhecimento e debate a respeito do tema.