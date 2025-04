Jovem cria startup com soluções para escritórios contábeis

A alta mortalidade de PMEs é atribuída principalmente à ausência de gestão financeira, suporte técnico insuficiente e falta de capital. Enquanto isso, contadores, que poderiam oferecer suporte na administração empresarial possuem alta demanda e considerável ineficiência operacional.

Foi pensando nessa dor enfrentada diariamente pelos escritórios de contabilidade que o fundador Lucas Bugati criou em 2019 a startup iCount Plus, uma plataforma all-in-one para empresas e contadores, com ferramentas de gestão, serviços profissionais e produtos, capaz de aumentar em até 30% a rentabilidade do escritório, redução de 98% da papelada e retrabalho, e 45% no ganho de tempo e eficiência.

O grande diferencial dessa ferramenta é que ela é a única que cobre relacionamento com o cliente, processos e gestão, enquanto os demais serviços disponíveis pelas demais empresas cobre apenas a parte do processo de um escritório contábil.

“No módulo de gestão não focamos em ser um ERP e sim uma ferramenta de gestão de fato, o que permite ao escritório oferecer um produto que, normalmente, quando possuem nas empresas é tudo feito em Excel. Do lado do escritório, com a iCount Plus a empresa não precisa fazer alguns processos individuais (um por empresa) a plataforma permite a massificação dos processos (um processo para toda empresa). Além de ser um processo para todos, a disponibilização dos dados dos clientes (empresas) é trazida online (web) e não arquivo, como por exemplo PDF ou até mesmo impresso”, explica Bugati, fundador e CEO da iCount Plus.

Serviços exclusivos para escritórios

A plataforma iCount Plus atualmente é comercializada apenas para os escritórios de contabilidade, porém, Bugati revela que a startup tem alguns projetos onde é comercializado diretamente para o empresário, se posicionando como suporte dele em relação ao serviço contábil que ele possui com um escritório.

Entre os serviços oferecidos pela iCount estão o SaaS que é dividido em módulos:

– Processos (visão escritório): controle de processos e interação digital com cliente;

– WhatsApp (visão escritório): integração do módulo de atendimento com API oficial do Facebook (enquanto a concorrência usa API não oficial que acarreta risco de bloqueio do número);

– Módulo Gestão (visão empresa): gestão financeira, orçamentária e estratégica (em breve será acrescentado a precificação).

A iCount Plus está localizada em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, porém já soma presença com atendimento a clientes em 18 estados.

Experiência do cliente

O iCount tem como foco principal permitir que os escritórios ofereçam uma melhor experiência ao cliente, para isso a plataforma é muito intuitiva (tanto empresário quanto contador), com poucos botões e configurações. “Algumas funcionalidades que exigem cadastro nós já trazemos modelos que testamos e usamos. Na linha ainda da ferramenta, para o empresário, o fato dele ter as informações da sua empresa de uma maneira digital disponível a qualquer momento é uma melhora significativa em relação ao padrão de serviço contábil”, enfatiza o CEO da iCount.

Já na parte do processo, para o escritório é oferecido um pacote de comunicação para divulgação da nova solução, além de um onboarding de implantação com os clientes.

Bugati pontua que ter o onboarding semanal está ligado ao fato de os escritórios não possuírem profissionais com disponibilidade para fazer o onboarding com seus novos clientes. “Desta forma, se o cliente do meu cliente não sabe que tem a ferramenta ele não usa. Pensando nisso, colocamos o onboarding semanal onde nós fazemos o processo com o cliente do escritório, melhorando a experiência dele em relação aos serviços contábeis”, diz.

Para o empresário, o setor de contabilidade vem passando por uma grande “revolução tecnológica”. “Houve um avanço muito grande nos últimos cinco anos, mas nada próximo ao que teremos até 2029. Isso irá fazer com que a barreira de entrada para novos empreendedores contábeis seja reduzida, aumentando o número de escritórios, reduzindo o ticket-médio e como consequência, enxergamos que os escritórios contábeis irão se transformar em hub de produtos B2B”, finaliza o fundador e CEO da iCount.