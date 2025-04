Conectando segurança e educação: o impacto da tecnologia eletrônica nas escolas

Artigo por Severino Sanches, CEO da Agora Distribuidora

A segurança nas escolas é uma preocupação crescente para os brasileiros, com 90% temendo que seus filhos ou pessoas próximas sejam vítimas de violência no ambiente escolar, segundo o Instituto DataSenado. Ainda de acordo com o Instituto, no último ano cerca de 6,7 milhões de estudantes sofreram algum tipo de violência na escola. Esses números alarmantes evidenciam a necessidade urgente de medidas eficazes para proteger os estudantes.

Assim, em um cenário no qual a segurança se tornou um fator decisivo dos pais na escolha de uma escola, a aplicação de medidas eficazes é essencial para proteger alunos, professores e funcionários no ambiente escolar.

Inovações de controle de acesso e monitoramento

Nesse contexto, a Inteligência artificial, aplicada à segurança eletrônica, desempenha um papel vital ao proporcionar soluções inovadoras para aumentar a segurança dos alunos, incluindo o trajeto até a instituição. Dessa forma, a jornada a fim de garantir a segurança de todos se inicia ao sair de casa, no transporte escolar. E nesse aspecto, a tecnologia apoia com sistemas de contagem de alunos no veículo e monitoramento, que garante não apenas uma visibilidade dos estudantes, mas também, garante que até o comportamento do condutor, seja monitorado. Com as câmeras providas de IA, atualmente é possível identificar vários aspectos de condução e comportamento do motorista, desde o limite de velocidade, até se o motorista está utilizando cinto de segurança, cansado, distraído ou até mesmo com uso de telefones celulares, o que reduz significativamente os perigos na condução.

Já dentro das escolas, a segurança eletrônica está sendo revolucionada através de catracas com reconhecimento facial, que oferecem um controle de acesso eficiente, permitindo a entrada apenas de pessoas autorizadas. Além disso, a inteligência artificial tem sido fundamental no apoio à segurança.

As câmeras de segurança (CFTV) são aliadas poderosas no monitoramento, permitindo diferenciar atividades normais de comportamentos suspeitos, graças à inteligência perimetral que inclui recursos como cercas virtuais. Estabelecer medidas claras, como horários e locais de circulação e uso de uniformes, permite às escolas aproveitar a IA para gerenciar de forma ágil e eficiente a busca por situações fora do padrão, possibilitando identificar rapidamente presenças não autorizadas ou comportamentos suspeitos, além de gerenciar equipamentos de segurança eletrônica e controle de acessos.

Além disso, as câmeras inteligentes são especialmente importantes, uma vez que se utilizam de um banco de imagens que oferecem soluções biométricas avançadas com alta precisão de reconhecimento. De modo a identificar os alunos e registrar sua presença, além de indivíduos conhecidos e potencialmente perigosos, aumentando a segurança e proporcionando um ambiente ainda mais seguro.

Tecnologias como sensores, equipamentos de videomonitoramento e controle de acesso desempenham um papel crucial na prevenção e mitigação de riscos. Sensores inteligentes, por exemplo, detectam movimentos fora do horário permitido, emitindo alertas para as autoridades responsáveis. Para entradas e saídas, a tecnologia de câmeras com leitura de placas de veículos e abertura automática de cancelas para veículos autorizados, elimina a necessidade de compartilhamento de adesivos ou tags.

Benefícios da segurança eletrônica

Para os pais, as soluções de segurança oferecem tranquilidade, possibilitando acompanhar em tempo real as atividades de seus filhos nas dependências da escola por meio de aplicativos de monitoramento.

Todas essas tecnologias de segurança eletrônica são fundamentais a fim de proporcionar um maior controle de entrada e saída nas escolas. Além de garantir uma maior agilidade para identificar e responder a perigos iminentes, bem como para detectar e impedir a entrada de pessoas não autorizadas nas instalações escolares. A integração desses sistemas permite uma resposta rápida e eficaz a qualquer situação de emergência, contribuindo significativamente para a proteção dos alunos, professores e demais funcionários.

Além da segurança física, a tecnologia traz benefícios adicionais. A promoção de um ambiente mais seguro contribui para criar um clima favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento dos alunos. Tecnologias avançadas como a inteligência e reconhecimento facial tornam a gestão escolar mais eficiente. É importante ressaltar que, além das soluções tecnológicas, é necessário estabelecer protocolos claros de segurança e promover a colaboração entre funcionários, pais e alunos. Somente assim poderemos garantir um ambiente seguro e propício ao aprendizado.

Em um cenário onde o medo pela segurança dos filhos é uma realidade para oito em cada dez brasileiros, investir em tecnologia eletrônica para aumentar a segurança nas escolas é mais do que uma necessidade, é uma responsabilidade. A implementação dessas soluções não apenas protege os alunos, mas também promove um ambiente escolar mais seguro e tranquilo para todos.