Catho lança recurso para simplificar recrutamento em micro e pequenas empresas

A Catho , marketplace que conecta empresas e candidatos que estão em busca de emprego, lançou um recurso para ajudar recrutadores de micro e pequenas empresas, por meio de ferramenta que incorpora a tecnologia de inteligência artificial GPT – 3.5 turbo da OpenAI. A nova função foi criada para facilitar a descrição de cargos e elaborar o anúncio da vaga de forma eficaz.

Segundo pesquisa da Catho, encontrar o candidato certo será o maior desafio para as empresas em 2024, conforme 74% dos respondentes. Diante disso, o marketplace antecipa-se com o objetivo de ajudar micro e pequenas empresas a superar os desafios do recrutamento utilizando inovação e tecnologia, principalmente na rotina de empresários e profissionais que lidam com múltiplas responsabilidades e possuem pouco tempo para este processo, tornando as atividades mais fluídas para encontrar melhores profissionais no mercado de trabalho e contribuir com o crescimento econômico do país.

Christiana Mello, Diretora da Unidade de Recrutadores da Catho, explica que em um cenário onde muitas micro e pequenas empresas não possuem uma área de RH estruturada, a descrição precisa das vagas torna-se um obstáculo significativo: “Um estudo da Catho identificou que essas empresas enfrentam dificuldades em atrair candidatos, divulgar as vagas eficientemente e desenhar o perfil ideal para suas necessidades. Com a nova ferramenta, o objetivo é auxiliar justamente nesta dor das menores empresas, ajudando a atrair candidatos mais compatíveis com as posições abertas, assim como para qualquer outra empresa que necessite deste apoio”.

Com isso, a nova funcionalidade da Catho atua como um assistente, utilizando a inteligência artificial para criar descrições de vagas. Com base nas informações fornecidas sobre o cargo, benefícios, tipo de contrato, jornada de trabalho, setor de atuação, porte da empresa, entre outras, o sistema sugere textos claros e detalhados para atividades e requisitos das funções.

“A nossa solução foi pensada para oferecer automação e eficiência, garantindo anúncios mais claros e atraentes, o que facilita a atração de candidatos adequados e agiliza o processo de recrutamento. Além disso, ao poupar tempo com tarefas operacionais, o responsável pelos recrutamentos pode se concentrar em estratégias de crescimento para seus negócios”, afirma Christiana.

No momento, o novo recurso está disponível de forma gratuita para promover a experimentação por parte dos usuários, por tempo limitado, com fácil utilização e com um único clique. Isso não apenas simplifica o uso de tecnologia avançada para PMEs que podem ver a IA como algo complexo, mas também fortalece a marca empregadora ao melhorar a qualidade dos anúncios.