Registro: Sessão solene dos 35 anos do “.br” é homenagem à história da Internet no Brasil

A Câmara dos Deputados realizou na manhã dessa quarta-feira, dia 19 de junho, uma sessão solene em homenagem aos 35 anos do “.br”, completados no último dia 18 de abril. Proposta e presidida pelo deputado federal Orlando Silva (PCdoB), a sessão especial reuniu pioneiros da Internet no país, entre eles, o diretor-presidente do NIC.br, Demi Getschko, o secretário executivo do CGI.br, Hartmut Glaser, o cientista de redes, Michael Stanton e o diretor executivo do Instituto Nupef, Carlos Afonso.

Também contou com a participação da coordenadora do CGI.br, Renata Mielli, do diretor de serviços e tecnologia do NIC.br, Frederico Neves, do diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Propriedade Intelectual do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Luciano Mazza, do Secretário da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social (SECOM), João Brant, de um dos representantes da Comunidade Científica e Tecnológica no CGI.br, conselheiro Marcelo Fornazin, do diretor-presidente da ANPD, Waldemar Gonçalves Ortunho Júnior, e do representante da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Wilson Jabur.

O deputado federal Orlando Silva explicou que as sessões solenes reconhecem personalidades ou instituições que contribuem para o desenvolvimento nacional. “Nos momentos em que tive oportunidade de andar pelo mundo, o que mais me encheu de orgulho no debate sobre a agenda digital, era a referência internacional do NIC.br, do CGI.br e do Marco Civil da Internet. Essa sessão solene é um agradecimento a todos aqueles que, ao longo dos 35 anos, colocaram de pé essa edificação que é o CGI.br, que é o NIC.br, e consolidaram o ‘.br’ como marca, uma referência de segurança e confiança, que faz o Brasil ser um país respeitado nos debates globais”, afirmou.

Ao fazer uma retrospectiva histórica, Demi Getschko lembrou que a Internet não possui um centro de controle, e desde o seu surgimento tem por característica ser uma rede libertária, um atributo que deve ser preservado. O discurso também pontuou iniciativas realizadas pelo NIC.br em benefício do desenvolvimento da Internet no país, o que são motivos de elogios internacionalmente. “Rapidamente tivemos superávit operando o registro do ‘.br’, o que nos permitiu desenvolver atividades como os Pontos de Troca de Tráfego (PTT) – temos o maior PTT do mundo atualmente em SP –, produzir estatísticas sobre a Internet, trabalhar sobre protocolos da web e um leque de ações que são possíveis porque recolhemos o recurso do registro e o devolvemos à Internet no Brasil”, afirmou Demi.

A atuação do Comitê Gestor foi destacada pelo secretário executivo, Hartmut Glaser, e a coordenadora Renata Mielli. “O CGI.br concentra seus esforços em marcos muito importantes, a partir de um modelo de governança multissetorial, participamos ativamente na elaboração do Marco Civil da Internet, de aspectos regulatórios envolvendo a proteção à privacidade e aos dados pessoais, liderando pesquisas e monitorando o acesso e uso da Internet, da inclusão digital, da realização de conferências e eventos de porte nacional e internacional “, pontuou Hartmut Glaser.

Renata Mielli, por sua vez, reforçou o envolvimento do Comitê Gestor em temas atuais, como a regulação de plataformas digitais e o impacto da inteligência artificial na Internet, enaltecendo a sessão solene enquanto um reconhecimento do trabalho realizado. “Considero muito importante fazermos esse registro histórico dos 35 anos do .br, e tenho muito orgulho de dizer que somos a principal referência das discussões sobre Internet no Brasil. Espero continuarmos desenvolvendo esse ambiente com diversidade, de forma multissetorial, para que a Internet seja um instrumento para promoção de direitos e de inclusão social no nosso país.”

Frederico Neves, diretor de serviços e de tecnologia do NIC.br, lembrou que o Brasil é o segundo colocado em número de sistemas autônomos no mundo, atrás apenas dos EUA, e que contabiliza mais de 5,3 milhões de domínios ‘.br’ registrados. “Isso não acontece com IA, mas com a participação de mais de 300 profissionais (engenheiros, cientistas e profissionais de todas as áreas do conhecimento), para prestar um serviço de boa qualidade e um preço extremamente competitivo. O ‘.br’ é o 6° maior domínio de código de país do mundo e isso é motivo de orgulho para todos do NIC.br”, completou.

Entre as autoridades e lideranças que receberam a palavra para homenagear os 35 anos do “.br”, João Brant enfatizou o papel daqueles que compunham a mesa – os precursores da Internet no Brasil. “A história que estamos contando aqui é a história de pessoas de espírito público elevadíssimo, que optaram por colocar o interesse público à frente dos interesses privados. Talvez essa seja uma das lições que a gente deva trazer nesse processo de necessário repensar: entender como podemos manter esse legado a partir de seus fundamentos”, concluiu.

Para rever a sessão solene, acesse aqui.

Esta é a segunda homenagem realizada na Câmara dos Deputados em razão dos 35 anos do “.br”. Uma exposição, realizada no último mês de abril no Espaço Mário Covas, já havia celebrado o aniversário do domínio. Assista ao vídeo com principais momentos dessa exposição e saiba mais sobre os benefícios e história do domínio .br neste link.