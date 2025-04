Com crescimento superior a 200%, Brasoftware reforça estratégia de entrega de serviços gerenciados e conquista certificação Azure Expert Managed Services Provider

A Brasoftware, uma das maiores e mais tradicionais provedoras de tecnologia do mercado brasileiro, conquistou recentemente a chancela Azure Expert Managed Services Provider (MSP Expert) da Microsoft Trata-se de uma das certificações mais valorizadas pelas empresas que buscam se destacar no mercado de serviços gerenciados na Nuvem e oferecer aos seus clientes finais soluções de alta qualidade e confiabilidade.

“Tal certificação vem em um momento onde a procura por contratações de serviços gerenciados, tem um forte crescimento, ocasionado por um maior número de organizações com ambientes em nuvem, e sobretudo, por novas demandas de segurança, otimização e alta disponibilidade de ambientes”, declara Amanda Almeida, CMO da Brasoftware.

O Azure MSP Expert é um status de certificação global conferido a um seleto grupo de parceiros que estabeleceram uma Plataforma de Gerenciamento em Nuvem utilizando as melhores práticas de serviços gerenciados em Azure, pautado pela gestão da execução com qualidade, pela inovação tecnológica e pelo alto nível de suporte ao cliente. A comprovação das exigências é feita por uma equipe de auditores contratada pela Microsoft, que submete o parceiro a um processo rigoroso de auditoria e atendimento aos requisitos na habilitação do ciclo de jornada para a nuvem em uma considerável base de clientes.

“A Certificação Azure MSP Expert mostra que a Brasoftware, enquanto uma parceira Microsoft, está devidamente capacitada para acompanhar o cliente em sua jornada na nuvem do início ao fim, proporcionando opções de serviços gerenciados para diversos perfis de organizações. Cerca de apenas cem empresas ao redor do mundo – em um universo de milhares de parceiros da marca – conquistaram a certificação Azure MSP Expert, e a Brasoftware, empresa 100% nacional e líder em seu segmento, comprova com essa conquista o seu compromisso de levar inovação e tecnologia para seus milhares de clientes espalhados por todo o país”, complementa Amanda.

A Microsoft posiciona que os parceiros com a certificação Azure Expert MSP são considerados provedores de soluções gerenciadas altamente engajados. Como orientação ao negócio, devem investir fortemente em automações e equipe técnica para se diferenciar de prestadores de serviços tradicionais. “O selo Azure MSP Expert mostra que a Brasoftware não só evoluiu ao longo de seus quase 40 anos de trajetória, como se mantém como uma das principais parceiras da Microsoft pela qualidade de suas entregas e pelo seu espírito de inovação, que garante as melhores soluções, práticas, processos, tecnologia e segurança para gerenciar serviços em Nuvem”, destaca Bruno Testoni , Líder da área de Cloud da Brasoftware.

“Nossa expectativa é a ampliação de nossas ofertas de serviços, buscando modelos de contratação aderentes aos diversos perfis de clientes que a Brasoftware hoje atende. Temos muitos clientes que não conseguem acompanhar as evoluções da tecnologia, sobretudo olhando para cibersegurança. E a pratica de serviços gerenciados pode ser uma forte aliada para a continuidade dos negócios de diversos perfis de organizações’ complementa Testoni.