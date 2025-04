Ericsson apresenta nova solução para uso inteligente de energia em sites de rede

Grande parte da sociedade funciona em redes. Isto faz com que seja vital garantir que as redes sejam alimentadas de forma eficiente enquanto utilizam a infraestrutura energética existente. A nova solução Site Energy Orchestration da Ericsson (NASDAQ: ERIC) atua como uma ponte inteligente entre a rede de acesso rádio (RAN) e as redes elétricas, otimizando as operações para aumentar a economia de custos de energia, reduzir a pegada de carbono e abrir novos fluxos de receitas.

As recentes crises energéticas, incluindo as causadas por condições meteorológicas extremas, chamaram a atenção para a necessidade de sermos mais inteligentes e mais intencionais em relação às redes de energia e à forma como as redes de telecomunicações são alimentadas. Esforços contínuos para minimizar o consumo de energia e a utilização de energia armazenada em locais de rede, incluindo energias renováveis, requerem uma transição para uma configuração energética inteligente e uma abordagem integrada à gestão do recurso.

Um crescimento na utilização de veículos elétricos, scooters e outros mais, também aumenta a utilização da rede elétrica. A transição em curso para fontes de energia renováveis, cuja produção é variável, torna mais importante sincronizar a produção de energia com o consumo crescente.

Além de resiliência estrutural, é necessário muito energia para alimentar as redes, e alimentá-las é custoso. O relatório GSMA de 2024 mostra que a infraestrutura passiva sozinha representa 29% do consumo total de energia global da telecom. O mesmo estudo mostra que os provedores de serviços de comunicação (CSPs) ainda gastam cerca de 10-25% do gasto operacional (OPEX) em energia, com cerca de 80% consumida pela RAN.

Martin Högberg, Chefe da Linha de Produtos Site, Área de Negócios de Redes, na Ericsson, afirma: “Uma estrutura energética resiliente nos mantém seguros e conectados tanto à energia quanto uns aos outros. Mas vamos além disso — estamos dando o próximo passo em direção a ‘quebrar a curva de energia’ ao, não apenas permitir que os provedores de serviços reduzam suas contas de energia e reduzam emissões de carbono, mas também abram novos fluxos de receita ao participar do mercado de troca de energia. O crescimento exponencial que vemos em redes móveis usando baterias de lítio constrói a base para isso.”

“O Site Energy Orchestration da Ericsson é projetado para apoiar nossos clientes na abordagem de novos desafios que vêm com a transformação na geração e consumo de energia,” acrescenta Högberg. “Essa última característica de software é outro passo significativo ao lado de nossos clientes para ajudá-los a alimentar suas redes de forma mais inteligente, sem ter que se preocupar com qualquer impacto nos acordos de nível de serviço ou desempenho.”

O que torna esta nova solução única

A solução Site Energy Orchestration usa aprendizado de máquina e aplicativos RAN alimentados por IA (rApps), dados RAN e interface de dados externos. A solução permite que os provedores de serviços agrupem e orquestrem os locais da rede como uma usina de energia virtual, entre outras aplicações, permitindo que os provedores de serviços de comunicação (CSPs) participem de vários planos de serviços públicos em diferentes mercados.

Esta solução otimiza, de forma inteligente, os padrões diários de consumo de energia das estações celulares para evitar picos de cobrança nas contas, canalizando a energia apenas quando e onde for necessária. Isto otimiza as operações, o que reduz os custos, incluindo as faturas de energia, e, potencialmente, obtendo receitas futuras por novas vias, como os mercados de troca de energia.

Os recursos OPEX da Ericsson em operação comercial, mostram reduções significativas nas contas de energia por meio da implantação de métodos como redução de pico, recursos de mudança de carga e uso de energia híbrida com energias renováveis ​​no local e baterias de lítio.

Søren Elsborg, Vice-Presidente de Inovação Móvel, na TDC NET, afirma: “Na TDC NET vemos grande valor na utilização da nossa rede móvel de última geração para balanceamento de energia para apoiar a transição verde. Saudamos os esforços da Ericsson nesta frente e aguardamos com expectativa a sua nova solução Site Energy Orchestration para nos apoiar na redução dos custos de energia e da pegada de carbono.”

Robert Kaptein, Diretor de Implantação de Rede na Odido, afirma: “A Odido e a Ericsson estão trabalhando juntas no campo de soluções de sites e gestão de energia de sites para tornar nossa rede mais inteligente e sustentável. Estamos ansiosos para a introdução da solução de Site Energy Orchestration, que permite a orquestração de rede para reduzir custos de energia e apoiar a transição energética e abrir casos de uso que aproveitem a energia armazenada em nossos sites.”

Para completar, o uso do Ericsson Site Energy Orchestration pode ajudar os participantes do setor a avançar em direção às suas metas Net Zero, minimizando a pegada de carbono. Este é um impacto indireto que decorre do equilíbrio energético nas redes elétricas para o funcionamento da rede, evitando a necessidade de utilização de centrais de geração de reserva baseadas em combustíveis.

A Ericsson tem um portfólio integral de soluções de energia e armazenamento de sites que inclui a integração do gerenciador de rede Ericsson Network Manager (ENM) aos sites, bem como uma presença de campo extensa. Até agora, ela tem cerca de 150.000 gabinetes inteligentes de armazenamento de equipamentos de rede, como roteadores, dispositivos de rede e outros componentes de infraestrutura de telecomunicações, localizadas em diferentes mercados ao redor do mundo.