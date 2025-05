Gohobby voa em carro voador pela primeira vez em visita à sede da EHang

A Gohobby, que atua na distribuição de drones e que foi a primeira empresa a trazer o carro voador ao Brasil, esteve na cidade de Guangzhou, na China, onde voou pela primeira vez com eVTOL 216-S “o carro voador”. O CEO da empresa, Adriano Buzaid e o Gerente Técnico de Vendas de eVTOL, Comte. Jeovan Alencar, visitaram a sede da EHang, fabricante chinesa da aeronave, e aproveitaram para realizar o primeiro voo em um eVTOL.

“Voar um eVTOL pela primeira vez é como dar um salto para o futuro. Já estive voando em inúmeras aeronaves como passageiro e como piloto, entre helicópteros e aviões, e com toda a certeza o EHang 216-S é a aeronave mais estável que já voei. Se você fechar os olhos não irá perceber que a aeronave decolou e está voando, e o pouso segue a mesma premissa. O toque é sutil como uma pena caindo sobre uma superfície de veludo”, conta o CEO da Gohobby, Adriano Buzaid, sobre sua experiência a bordo do carro voador.

Ainda de acordo com Buzaid, a sensação é de flutuar no ar, sem as vibrações e ruídos típicos das aeronaves convencionais. A transição entre as fases do voo – decolagem, cruzeiro e pouso – é praticamente imperceptível, criando uma experiência fluida e serena.

Desde dezembro do ano passado, a Gohobby tem apresentado o carro voador para o público brasileiro. O equipamento é o primeiro a desembarcar no país e promete revolucionar a mobilidade aérea urbana no mundo. A empresa já possui mais de 15 encomendas da aeronave, que ainda aguarda autorização das agências públicas de regulação para decolar também no Brasil.

“Em resumo, voar no EHang 216-S é uma experiência transformadora que desafia nossas percepções convencionais sobre o voo. É um testemunho do progresso da engenharia aeronáutica e um prenúncio emocionante do que o futuro nos reserva em termos de transporte aéreo urbano”, finaliza Adriano