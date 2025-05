IAGO: conheça o chatbot especializado em Mercado Imobiliário que auxilia profissionais do setor

A tecnologia está cada vez mais presente no mercado imobiliário. Um levantamento de 2023 feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) e em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, mostrou que 19% das empresas do setor de imóveis já fizeram uso de alguma ferramenta com IA – desses, 83% consideram positivo o impacto deste fenômeno nos negócios. Atentos a este cenário, em São Paulo (SP), o Compre & Alugue Agora (CAA), startup que conecta profissionais do setor com quem está buscando comprar, vender ou alugar imóveis, desenvolveu o IAGO, um chatbot voltado para auxiliar os profissionais do setor de imóveis com as principais dúvidas relacionadas ao mercado imobiliário.

Com o propósito de fornecer suporte imediato aos especialistas da área, o chatbot, criado pelo CAA, conta com toda expertise do setor imobiliário, visando trazer as respostas para todas as dúvidas que os profissionais possam ter. A ferramenta é alimentada a partir da base de questionamentos dos clientes armazenadas no próprio BOT. O time de analistas do CAA faz a acurácia das perguntas e respostas conforme as movimentações e novidades da plataforma, realizando um redirecionamento com auxílio do Chat GPT para maior assertividade no entendimento das perguntas e consequentemente respostas. Seguindo o suporte de conteúdo do mercado imobiliário de acordo com as regras CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis. A solução já está disponível, mas, é atualizada constantemente para garantir informações precisas para os usuários.

Para Ana Carolina Gozzi, co-CEO do Compre & Alugue Agora, mesmo após a conclusão de cursos de formação, muitos profissionais da área ainda se deparam com dúvidas práticas no dia a dia, o que é muito comum durante o exercício de qualquer profissão. “Criamos o IAGO justamente para suprir essa necessidade do profissional estar sempre atualizado sobre o mercado, oferecendo respostas rápidas e precisas sobre temas relacionados ao mercado imobiliário, além do suporte no uso da plataforma do CAA, que o chatbot também fornece”, explica.

O IAGO está disponível exclusivamente para os corretores e imobiliárias assinantes do CAA. Entre os temas abordados pelo chatbot, ele está preparado para responder a uma ampla gama de perguntas, incluindo: o que é ITBI, onde localizar as principais cláusulas do contrato de venda, quais os documentos necessários no seguro fiança locatícia, quais cláusulas são importantes em um contrato de aluguel, entre muitas outras.

Com um impacto significativo na rotina dos corretores, o chatbot elimina a necessidade que os profissionais teriam ao recorrer a diversas fontes de pesquisa, proporcionando um atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso resulta em maior satisfação dos clientes e eficiência no trabalho desses especialistas, especialmente para profissionais iniciantes, pois, o IAGO se torna um recurso valioso para esclarecer dúvidas frequentes sobre termos técnicos e legislações.

“Essa solução representa um avanço significativo na integração de tecnologia no setor imobiliário, alinhado com o pilar de educação que temos no CAA. Com a promessa de evoluir continuamente, queremos que o IAGO se torne uma ferramenta essencial para todos os profissionais do mercado imobiliário”, destaca Ana.