Reconhecimento Óptico de Caracteres automatiza a captura de dados nas agroindústrias

No mundo cada vez mais acelerado das agroindústrias, a eficiência operacional é fundamental. Isso passa obrigatoriamente por dois pontos de atenção: a forma como é feita a coleta dos dados e a qualidade com que essas informações coletadas são inseridas e disponibilizadas nos sistemas. Para ajudar na resolução desse problema, a GAtec, que desenvolve soluções de software para controle de operações, está integrando sua tecnologia a sistemas móveis com o OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres). A ferramenta foi desenvolvida em parceria com a Zebra Technologies Corporation, fornecedora de ferramentas digitais que permitem às empresas conectar inteligentemente dados, ativos e pessoas.

A tecnologia permite que dispositivos eletrônicos como: leitores de códigos de barras; coletores de dados; impressoras de etiquetas; leitores e coletores RFID (Radio Frequency Identification) equipados com o OCR, coletem e interpretem automaticamente texto impresso ou manuscrito. Na prática ela utiliza o processo de identificação automática de objetos, o Automatic Identification and Data Capture (AIDC), assim, gera ainda mais agilidade nas operações diárias das agroindústrias.

Segundo Sandro Morete, responsável pela automação da GAtec, os profissionais poderão escanear rapidamente informações relevantes, como: números de série de peças, códigos de barras e placas de veículos, usando dispositivos móveis equipados com OCR. “Desta forma elimina-se a necessidade de entrada manual de dados, economizando tempo e reduzindo erros”, destacou. “Atualizar a tecnologia é fundamental para que os clientes permaneçam competitivos e eficientes. Os parceiros desempenham um papel crucial na orientação dos clientes através deste processo para o sucesso contínuo. As aplicações mobiles precisam ser descomplicadas, fáceis de usar, aumentando assim a confiabilidade no dado analisado gerencialmente”, completou.

Outro benefício importante é que o sistema Operis da GAtec, combinado com a tecnologia OCR, permite rastrear peças e componentes com precisão, favorecendo o relacionamento dos clientes com seus fornecedores. Desta maneira, amplia-se a garantia que as entregas sejam feitas dentro dos prazos estabelecidos.

Segurança e privacidade são outros pontos a se destacar como ganhos com essa tecnologia. Segundo Morete, o processamento ocorre localmente nos dispositivos Zebra, com isso não se perde a conexão Wi-Fi ou com celulares. “Os dados nunca saem do dispositivo, garantindo segurança e conformidade com regulamentações de privacidade, assim, estamos transformando a manutenção da agroindústria e automotiva. Com a tecnologia OCR, os profissionais têm informações na ponta dos dedos, e as operações são mais ágeis e confiáveis”, reforçou.

Projeto personalizado

Outro importante diferencial é que essa tecnologia não é engessada, muito pelo contrário, foi pensada em ser útil às mais diversas necessidades da agroindústria. Com ela é possível digitalizar as diversas áreas da empresa da portaria até as ferramentas das oficinas, por exemplo.

De acordo com César Balbino, consultor de manutenção GAtec, entre as facilidades que a solução pode proporcionar, ele destaca o apontamento de trabalho do mecânico. Este pode ser feito no campo com a vantagem de realizar algumas validações no momento do registro de maneira off-line.

Além disso, o registro das horas de trabalho no aplicativo evita o uso de formulários e perda de tempo com digitações no PCM (Planejamento e Controle da Manutenção). O mecânico, por exemplo, pode ainda indicar as peças utilizadas no reparo, facilitando o controle de estoque. “O aplicativo entre suas ferramentas possibilita o registro das calibragens de pneus, além de um alerta da pressão inadequada de acordo com o padrão informado no cadastro do equipamento”, destacou Balbino.

“A nossa solução ajuda na validação e na qualidade dos dados, sem interferência humana no meio do processo. É uma ferramenta que se diferencia, pois pode ser personalizada para diferentes necessidades. Ao cliente interessado basta procurar a equipe da GAtec que ajudaremos a desenvolver todo o projeto”, complementa Morete.