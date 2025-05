Águia Sistemas moderniza Intralogística com investimento de 49 milhões em soluções avançadas de automação e processos produtivos

A Águia Sistemas, empresa que atua na fabricação de estruturas de armazenagem e integradora de sistemas de armazenagem, movimentação e automação para intralogística, está investindo mais de R$ 49 milhões em tecnologias avançadas de automação e processos produtivos nos próximos três anos.

A Águia Sistemas destinará os R$ 49 milhões para uma ampla gama de tecnologias avançadas que incluem robótica, inteligência artificial (IA) e sistemas de automação de última geração. Este investimento não apenas modernizará os processos existentes, mas também permitirá o desenvolvimento de novas soluções inovadoras. Parte do capital será alocado em pesquisa e desenvolvimento (P&D) para criar sistemas mais eficientes e adaptáveis. Além disso, a empresa planeja implementar tecnologias de manutenção preditiva para reduzir o tempo de inatividade dos equipamentos e aumentar a longevidade dos sistemas. Este investimento também contemplará a capacitação de funcionários, garantindo que eles estejam aptos a operar e gerenciar as novas tecnologias de maneira eficiente e segura.

A empresa, conhecida por suas soluções integradas para grandes empresas, está ampliando suas ofertas tecnológicas para aumentar a produtividade nos centros de distribuição, com foco especial nas operações de fulfillment, que é o conjunto de processos que se dá entre o momento em que o cliente realiza um pedido até a entrega do mesmo em suas mãos. A pandemia acabou acelerou a adoção da automação, especialmente no e-commerce e outras operações logísticas. A Águia Sistemas está alinhada com as tendências globais, seguindo o exemplo do mercado europeu de automação, que projeta um crescimento anual de 11,6% até 2028.

A automação tem forte impacto no E-commerce com as tecnologias e processos de Intralogística, onde a velocidade e a precisão são essenciais. Com sistemas automatizados, a empresa permite que clientes do e-commerce processem pedidos com mais rapidez e reduzam erros, resultando em entregas mais rápidas e maior satisfação do cliente. Além disso, a visibilidade em tempo real dos inventários e o gerenciamento eficiente do estoque ajudam a evitar rupturas de estoque e atrasos, melhorando significativamente a experiência do consumidor final.