Aeroporto de Heathrow Londres transforma operações com a Genetec

A Genetec Inc. A Genetec, Inc. (“Genetec”), fornecedora de tecnologia de soluções unificadas de segurança, segurança pública, operações e inteligência de negócios, anunciou hoje que o investimento de vários anos do Aeroporto de Heathrow nas soluções da Genetec está permitindo que eles inovem e transformem continuamente as operações. O esforço conjunto oferece ao Heathrow uma visão unificada das operações aeroportuárias em larga escala para proteger pessoas e ativos, aumentando a eficiência e aprimorando a experiência dos passageiros e, ao mesmo tempo, garantindo a privacidade dos dados e compliance com cybersecurity.

O aeroporto de Heathrow, em Londres, é o mais movimentado da Europa, movimentando aproximadamente 80 milhões de passageiros e 14 milhões de toneladas de mercadorias anualmente. Mais de 76 mil colaboradores trabalham 24 horas por dia para garantir o bom funcionamento do aeroporto em seus 1.227 hectares, incluindo a manutenção do fluxo de passageiros, a segurança das instalações e o gerenciamento de mais de 1.300 decolagens e pousos diários para 89 companhias aéreas diferentes.

O Heathrow inicialmente implantou o Genetec Security Center para reunir todos os seus sistemas de segurança IP em uma plataforma unificada. O que começou como uma implantação de 2.000 câmeras em 2016 mais que quadruplicou de tamanho, incorporando tudo, desde vídeo e controle de acesso até LIDAR, analytics, reconhecimento automático de placas de veículos (ALPR) e muito mais. Hoje, as soluções da Genetec são utilizadas para ir muito além da segurança. Por exemplo, as tecnologias da Genetec são usadas para monitorar mais de 150 km (93 milhas) de esteiras de bagagem e facilitar a entrada e saída de mais de 150 mil veículos diariamente.

“É como se estivéssemos administrando uma pequena cidade chamada Heathrow”, explica Danny Long, IT Product Owner for physical security products em Heathrow. “Além das funções tradicionais de segurança do aeroporto, somos responsáveis pelo monitoramento de estradas, espaços comerciais, três estações de trem, um terminal de ônibus, escritórios, uma igreja, depósitos de combustível, uma rede elétrica de alta tensão e todas as outras infraestruturas associadas que mantêm o fluxo de passageiros.”

O Genetec Security Center agora oferece suporte a 90 grupos de stakeholders diferentes que trabalham em 110 salas de controle distintas, todas com necessidades e direitos de acesso diferentes. Painéis customizados permitem que equipes individuais e terceirizados, como polícia, agências governamentais, companhias aéreas e varejistas, se concentrem em suas tarefas específicas.

Por exemplo, algumas equipes operacionais recebem as ferramentas para monitorar o fluxo de passageiros e são automaticamente notificadas quando as filas de segurança ficam muito longas. Enquanto isso, os colegas de TI não visualizam as imagens das câmeras. Em vez disso, eles têm acesso a painéis de integridade do sistema que os notificam sobre dispositivos que ficaram offline ou que exigem atualizações de software/firmware.

“A alegria de trabalhar com o Heathrow Londres é que a equipe está constantemente se esforçando para colocar nosso sistema à prova e identificar novas áreas em que ele pode agregar valor”, afirma Simon Barnes, Director of Business Development da Genetec, Inc. “Embora nosso software seja configurado de acordo com os requisitos deles no momento, uma vez em campo, surgem novas demandas e nos ajustamos à realidade deles.”

“Meu trabalho é traduzir os requisitos de negócios em soluções viáveis e a Genetec me fornece ferramentas valiosas para conseguir isso”, conclui Long. “Nossa experiência com a Genetec tem sido muito positiva. Queremos apenas expandir em termos de tamanho e utilização do sistema.”