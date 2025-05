Impulsionada por um crescimento de 300%, lawtech traça o futuro do direito com novas soluções

A SAFIE, consultoria jurídica especializada em startups, registrou um crescimento de 300% em sua receita total no último ano, passando de R$ 300 mil em dezembro de 2022 para R$ 980 mil no mesmo período de 2023. A empresa dobrou sua equipe e segue em processo de contratações para atender à crescente demanda do mercado.

Fundada em 2020, a SAFIE tem como objetivo oferecer soluções jurídicas personalizadas para startups, alinhando-se às necessidades específicas dessas empresas e auxiliando-as em seu desenvolvimento. A companhia adota um modelo enxuto e metodologias de validação típicas de startups, o que lhe permite compreender as particularidades do ecossistema e oferecer serviços jurídicos ágeis e eficientes.

“A SAFIE nasceu com a proposta de ser uma consultoria jurídica inovadora, que entende as dores e necessidades das startups. Nosso crescimento expressivo em 2023 é um reflexo da nossa capacidade de atender às demandas do mercado e de oferecer soluções jurídicas de qualidade, que apoiam o desenvolvimento das startups em todas as fases de sua jornada”, destaca Lucas Mantovani, COO e cofundador da SAFIE.

A empresa também ampliou sua oferta de serviços no último ano, lançando novas opções de soluções jurídicas voltadas para startups em diferentes estágios de maturidade. Com isso, a SAFIE busca atender às demandas específicas de empresas em validação e tração, oferecendo suporte jurídico estratégico em questões como contratos, propriedade intelectual, proteção de dados, compliance e governança corporativa.

Para 2024, a SAFIE projeta um crescimento contínuo e ambicioso, com a meta de alcançar R$ 3 milhões em receita total até o final do ano. A empresa aposta na diversificação de seus produtos jurídicos para startups, incluindo o lançamento da plataforma SAFIE hero, que oferece ferramentas e contratos para governança jurídica em startups iniciantes por apenas R$ 3 por dia.

O crescimento acelerado da SAFIE também traz desafios para os fundadores, que estão focados em manter a qualidade dos serviços prestados e em garantir a satisfação dos clientes. A empresa segue investindo em sua equipe, com a contratação de profissionais especializados em direito empresarial e em áreas específicas do ecossistema de startups.