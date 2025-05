ACCyber firma acordo com a Aware para incluir biometria na autenticação de usuário no acesso a sistemas de informação

ACCyber assinou um acordo com a Aware, fornecedora global de tecnologia de autenticação de identidades e usuários através de face, voz, digitais e íris, para reforçar o processo de verificação biométrica de usuários no acesso a sistemas de informação que fazem parte do seu portfólio de produtos de cibersegurança.



Os produtos de cibersegurança da ACCyber contam com métodos avançados de acesso e a parceria irá acrescentar uma camada de proteção mais forte para que as empresas de todos os segmentos possam superar os desafios crescentes da era digital, a partir da incorporação de biometria avançada, autenticação multifatorial, inteligência artificial e aprendizado de máquina nas tecnologias da Aware.



Adriano Mano, Diretor de Negócios e Parcerias para Cibersegurança da ACCyber, afirma que o acordo com a Aware atende às principais necessidades das empresas que desejam reforçar suas políticas de segurança para impedir a tentativa de acesso não autorizado a seus sistemas.



“O que nos chama a atenção na tecnologia biométrica da Aware é que ela possui formas de aumentar sua segurança e prevenção a fraude, mitigando fricção entre fornecedor e cliente, além de sua precisão na identificação facial de indivíduos que necessitam utilizar sistemas. As organizações estão buscando assegurar que suas redes de computadores estejam altamente protegidas contra violações, o que pode ferir as regras de proteção de dados, como a LGPD”, comenta o executivo.



Eduardo Braga, responsável pelas parcerias da Aware no Brasil, comenta que a atuação ACCyber é em um segmento em que a Aware atua fortemente em vários países e no Brasil será ampliada com este acordo. “As empresas brasileiras adotam senhas fortes e autenticação de múltiplo fator no acesso a sistemas e a tecnologia biométrica irá ajudá-las a reforçar esta proteção. Os algoritmos da Aware são baseados nos mais variados conjuntos de dados do mundo e são adaptados aos requisitos exclusivos de cada cliente. Estamos firmando uma parceria muito promissora e com elevados benefícios de segurança para os clientes da ACCyber”.