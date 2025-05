Estudo revela crescimento de 8.000% nas buscas pela plataforma Aprenda Mais no Sudeste

A plataforma Aprenda Mais foi lançada em 7 de outubro de 2021, através da Portaria nº 491, com o objetivo de “capacitar a sociedade por meio de cursos abertos, online e massivos”, segundo consta no próprio site do Governo Federal. Até 2025, espera-se qualificar mais de 820 mil estudantes em ambiente 100% virtual.

Através de dados divulgados pela Agência de SEO Conversion, empresa brasileira com sede em São Paulo, foi percebido um aumento exponencial nas pesquisas pela plataforma educacional do MEC, evidenciando o interesse crescente pelos cursos oferecidos gratuitamente e a possibilidade evidente de o Governo Federal alcançar o número de alunos almejado.

Crescimento nas buscas pela plataforma educacional do MEC

Um levantamento conduzido pela Agência de SEO Conversion revelou um crescimento nas buscas pelo termo “aprenda mais mec” na região Sudeste, entre maio de 2023 e maio de 2024. Em São Paulo, as buscas aumentaram 10.212,5%; no Rio de Janeiro, 8.309,09%; em Minas Gerais, 8.302,78%; e no Espírito Santo, 5.661,9%.

Em média, a região registrou um crescimento de 8.121,5%. Esses números foram obtidos através da análise do volume mensal de pesquisas no Google, destacando a crescente procura pela plataforma Aprenda Mais, promovida pelo MEC.

Fatores contribuintes



Diversos fatores podem ter contribuído para o aumento nas buscas pela plataforma Aprenda Mais. A recente oferta de novos cursos gratuitos é um deles, atraindo a atenção de pessoas que buscam qualificação profissional e acadêmica.

A plataforma lançou, em abril de 2024, 22 novos cursos gratuitos, e agora conta com um total de 255 capacitações de curta duração. Alguns dos cursos oferecidos incluem Introdução à Programação, Gestão de Projetos, Marketing Digital, Saúde e Bem-Estar e Empreendedorismo.

Além disso, o cenário econômico e social do Brasil também desempenha um papel importante. Com a crescente necessidade de qualificação para enfrentar o mercado de trabalho competitivo e a busca por alternativas de estudo mais acessíveis, a educação a distância (EAD) se tornou uma opção atraente para muitos.

A iniciativa do MEC em expandir e promover a plataforma Aprenda Mais responde a essa demanda, oferecendo cursos gratuitos e de qualidade que se alinham às necessidades de formação dos brasileiros. A facilidade de acesso à internet e a popularização dos dispositivos móveis também facilitam o acesso às plataformas educacionais.

Interesse crescente por cursos superiores EAD

O estudo também destacou um aumento no interesse dos moradores da região Sudeste por cursos EAD. No Espírito Santo, o termo mais buscado foi “pedagogia EAD”, com um aumento de 350%. Em Minas Gerais, a busca por “economia EAD” cresceu 90,91%, enquanto no Rio de Janeiro o interesse por “arquitetura EAD” subiu 88,89%. Em São Paulo, o termo “farmácia EAD” teve um incremento de 30%.

Potencial impacto na educação

O aumento nas buscas pela plataforma Aprenda Mais pode ter um impacto na educação em âmbito nacional. A crescente demanda por cursos EAD sugere uma transformação no modelo educacional tradicional, com uma ênfase maior em flexibilidade e acessibilidade.

Segundo o Instituto Samesp, em pesquisa realizada entre os meses de fevereiro e março de 2024, o crescimento no número de alunos na modalidade a distância chegou a 47,2% nas instituições privadas.

Além disso, a expansão dos cursos EAD pode contribuir para a democratização do acesso à educação superior, permitindo que estudantes de regiões mais afastadas ou com limitações de tempo e recursos financeiros possam continuar seus estudos.

O impacto na qualidade da educação também deve ser considerado. A disponibilidade de uma ampla variedade de cursos e recursos online pode enriquecer o processo de aprendizagem, oferecendo materiais e metodologias atualizadas. Entretanto, é importante garantir que a expansão do EAD venha acompanhada de rigor acadêmico e suporte adequado aos estudantes.