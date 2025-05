Intelbras investe R$120 milhões em novo Centro de Distribuição em São José (SC) para triplicar capacidade de armazenamento e aprimorar processos

Para atender com mais eficiência as demandas advindas do crescimento de suas operações, a Intelbras (INTB3), empresa brasileira de tecnologia com 48 anos de história, inaugura um novo Centro de Distribuição, localizado em São José (SC), município onde também estão presentes a sede e uma das fábricas da companhia. O projeto recebeu mais de R$ 120 milhões em investimentos, com o objetivo de triplicar a capacidade de armazenamento das soluções produzidas pela empresa e promover diversos ganhos para a operação.

O prédio, que inicia suas operações no dia 2 de agosto, está localizado na cidade de São José/SC, muito próximo a filial fabril, e possui 43 mil m², com capacidade de receber novas demandas advindas da expansão dos negócios da Intelbras, que se deve ao compromisso da empresa em seguir crescendo de forma sustentável nos próximos anos. Por meio de uma estrutura ampla e moderna, será possível oferecer mais agilidade nas entregas, além de agregar operações mais avançadas que irão potencializar a segurança das informações e aprimorar os processos de distribuição.

“Com o novo Centro de Distribuição, daremos um grande passo que refletirá positivamente nas atividades de nossos clientes e parceiros, por meio de diversos ganhos no processo logístico. Será possível atender as demandas dos clientes de forma mais eficiente e ágil, o que contribuirá de maneira importante para a continuidade dos nossos planos de expandir cada vez mais os negócios da Intelbras”, afirma Altair Silvestri, CEO da Intelbras.

Crescimento orgânico e expansão de mercados

Entre os principais fatores que despertaram a necessidade de construir um novo espaço para realizar a armazenagem das soluções produzidas e garantir mais eficiência de distribuição, está o crescimento orgânico da companhia e os novos negócios que seguem em processo de expansão, como é o caso das diversas linhas de negócio do segmento de energia, que segue recuperando fôlego depois de enfrentar períodos desafiadores.

Com o novo Centro de Distribuição, a empresa elevará a sua capacidade de armazenamento mais que três vezes, sejam em espaços, bem como, em capacidades operacionais. A fim de acompanhar esse movimento de expansão e garantir a eficiência das operações, o quadro de colaboradores da Intelbras também deve crescer cerca de 15% até o final de 2024. Atualmente, são mais de 5 mil funcionários atuando na Intelbras.

“Estamos sempre focados em crescer e melhorar. Ao longo de toda nossa trajetória, alcançamos um crescimento de tamanho e complexidade dos negócios que nos traz mais responsabilidades, mas também possibilita ações que tornam a Intelbras cada vez mais eficiente e inspiradora, mostrando que é possível dar o próximo passo por meio de muito trabalho, dedicação e compromisso com a excelência e a qualidade”, finaliza o CEO Altair Silvestri.