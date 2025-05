Tecnologia aplicada à manutenção industrial pode aumentar a produtividade e evitar acidentes

O termo “backlog”, aplicado na indústria, refere-se a uma lista de tarefas e projetos que foram programados, mas que ainda não foram concluídos em um determinado processo, sendo utilizado para acompanhar e estabelecer prioridades no trabalho a ser realizado. Por isso, a sua gestão precisa ser eficiente, para que não se configure em um gargalo a prejudicar a produtividade e, principalmente, a segurança da operação.

Entra em cena, então, a tecnologia. A gestão digital de plantas industriais pode otimizar o backlog de manutenção em plantas industriais. Quem explica é o especialista em inovação Túlio Cerviño, fundador e CEO da Trackfy, fornecedora de produtos e serviços tecnológicos para a gestão de unidades fabris e canteiros de obras. “Há uma correlação direta entre a diminuição da lista de backlogs de manutenção e de acidentes ou quebras de máquinas, com a gestão digital que fornecemos a plantas industriais”, afirma.

A incorporação da tecnologia à gestão se faz ainda mais importante diante de um problema que tem se tornado crônico na indústria brasileira: a falta de mão de obra especializada. Essa escassez impacta na realização de atividades de manutenção programadas para uma planta industrial. “E isso gera uma lista de backlog de manutenções cada vez maior para as indústrias”, ressalta Cerviño.

O especialista cita alguns casos. Por exemplo, em uma indústria com áreas por onde circulam produtos químicos, o sistema da Trackfy mitiga riscos de acidentes e até mortes devido à exposição a essas áreas perigosas. Isso porque a solução fornece controle e informações para que apenas equipes especializadas permaneçam no local, pelo período exato necessário ao cumprimento de sua tarefa. “O sistema consegue gerenciar a entrada de pessoas e tempo de presença, além de enviar alertas à equipe de segurança, em casos de necessidade de atuação”, pontua.

No caso de uma evacuação de emergência em uma planta industrial, a solução tecnológica viabiliza agilidade e menor tempo para esvaziamento total da área. A redução pode chegar a 30%. Ocorre que o sistema da Trackfy inclui um microdispositivo de monitoramento, acoplado ao capacete e ao crachá dos operários.

Em tempo real, informações como localização, período de permanência e circulação nas áreas são transmitidas a uma plataforma na nuvem, analisando os dados e dando subsídio aos gestores para a rápida tomada de decisões. “A redução no tempo de evacuação, a proatividade e a agilidade no atendimento de casos de risco pode ser a diferença entre salvar ou perder vidas”, afirma Cerviño, sublinhando a importância da tecnologia no processo.