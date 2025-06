Dígitro lança solução para ISPs com potencial de triplicar faturamento de operadores de internet

De acordo comdadosda Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), existem atualmente no Brasil mais de 20 mil provedores de internet, predominantemente de pequeno e médio porte, com mais de 23 milhões de pontos de acesso. O mercado de ISP (Internet Service Providers) é altamente competitivo, onde o preço e qualidade dos serviços são fatores determinantes. Neste cenário, está previsto para o segundo semestre deste ano a chegada de uma nova soluçãomulti-tenant, projetada para agregar valor ao portfólio de provedores de internet no país através do fornecimento de soluções de atendimento ao cliente e comunicação unificada. A novidade foi desenvolvida pela Dígitro Tecnologia, empresa catarinense especializada no desenvolvimento de soluções para Jornada do Cliente e apresenta um potencial de triplicar o faturamento para ISPs.

A nova solução White Label é personalizável e os provedores de internet podem caracterizar o produto de acordo com suas próprias marcas e identidade visual, proporcionando uma experiência única e diferenciada aos seus usuários corporativos. De acordo com Agenor Jr, Gerente de Produto da Dígitro Tecnologia, o sistema integra funcionalidades de comunicação unificada permitindo aos clientes realizar chamadas telefônicas, integrar o sistema com o WhatsApp, utilizar bots (robôs) de atendimento automático e muito mais. “Isso elimina a necessidade de o cliente empresarial contratar estes serviços de outros fornecedores, que muitas vezes negociam as licenças em Dólar, oferecendo um pacote completo com apenas um fornecedor brasileiro”, argumenta.

A possibilidade de oferta de serviços de comunicação com precificação em Reais é particularmente vantajosa para as empresas, visto que garante uma previsibilidade de custos e evita surpresas desagradáveis de acordo com avariaçãocambial do Dólar, que tem variado bastante nos últimos dias. Além disso, a implementação da solução não requer grandes investimentos em infraestrutura adicional, permitindo que os ISPs aumentem suas margens de lucro apenas agregando soluções ao seu portfólio existente.