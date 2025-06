IoT aumenta desempenho no saneamento

A Engerey, especializada na fabricação de painéis elétricos de baixa e média tensão, anuncia sua nova homologação pela Schneider Electric, multinacional francesa com tecnologia em automação e energia, para a produção de equipamentos com inversores de frequência do modelo Altivar Process Modular (APM).

Esses dispositivos têm a função de controlar a velocidade de motores de alto desempenho, podendo alcançar até 1.000 kilowatts de potência (kW). Os inversores são amplamente utilizados em diversos setores industriais, como saneamento, óleo e gás, mineração, alimentos e bebidas, além do agronegócio.

O diferencial dessa nova geração de inversores está em sua capacidade de conectividade, que permite o processamento de informações e seu compartilhamento em tempo real, resultando em operações mais resilientes e produtivas para máquinas, pessoas e sistemas.

Com tecnologia IoT (Internet das Coisas) de ponta integrada, os inversores otimizam e aprimoram o desempenho do parque industrial, gerando dados sobre os processos, reduzindo a inatividade e mitigando perdas de tempo e dinheiro.

“Com inteligência em tempo real, você tem insights precisos e instantâneos para tomar decisões rápidas e assertivas”, afirma Fábio Amaral, CEO da Engerey. “Essa integração ágil nos sistemas de automação de processos simplifica a operação, garantindo uma transição suave e sem complicações, além de proporcionar uma melhoria real no consumo energético”.

Segundo o especialista, uma das características singulares do APM é sua capacidade modular, ou seja, eles podem ser ajustados conforme a necessidade de cada aplicação industrial.

Produzidos de maneira sustentável, os inversores APM possuem o rótulo Green Premium, indicando um impacto ambiental reduzido. Além disso, todos os dispositivos passam por rigorosos processos de certificação, incluindo a Certificação APM, garantindo aos clientes os mais elevados padrões de qualidade e confiabilidade.

“A parceria entre Engerey e Schneider proporciona soluções inovadoras e eficientes para os desafios de energia enfrentados por diversos setores. Combinando a expertise da Engerey em desenvolvimento de painéis elétricos com a liderança global da Schneider Electric em tecnologia de automação e energia, estamos preparados para oferecer aos clientes uma gama ainda mais ampla de soluções que não apenas aumenta a eficiência operacional das indústrias, mas também contribui para a sustentabilidade do planeta”, finaliza Fábio Amaral.