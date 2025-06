Denodo anuncia integração com “Large Language Models” (LLM) da Amazon Bedrock

A Denodo, que atua com gerenciamento de dados, anunciou que a Plataforma Denodo passa a oferecer integração com os “large language models” (LLMs) do Amazon Bedrock, com o objetivo de agilizar o desenvolvimento de novas aplicaçoes corporativas de GenAI, atendendo a requisitos de segurança e privacidade.

Na Denodo, a IA e o aprendizado de ferramentas tecnológicas são essenciais para permitir a democratização dos dados, o que pode ajudar a automatizar e simplificar tarefas fundamentais no gerenciamento de dados. Essa combinação ajuda na criação de assistentes e agentes virtuais que podem se basear em inúmeras fontes de dados para entender as solicitações dos usuários, dividir automaticamente as tarefas, dialogar para coletar informações e tomar medidas para atender a uma determinada solicitação.

Apesar das promessas da GenAI, muitas organizações lutam para criar aplicações de GenAI que atendam às necessidades dos negócios. A Plataforma Denodo alimenta os LLMs da Amazon Bedrock com dados providos por todas as fontes de dados aplicáveis, dentro de uma estrutura de retrieval augmented generation (RAG), aproveitando o Amazon OpenSearch como o banco de dados vetorial.

A Plataforma Denodo permite uma camada semântica unificada acima das fontes de dados subjacentes, o que não apenas padroniza a semântica, mas também permite a governança e a segurança dos dados de ponta a ponta. Com essa arquitetura, todos os dados da organização podem ser acessados por meio de consultas habilitadas para RAG, mas os dados só são expostos ao usuário autorizado que faz a pergunta.

“Ouvimos de nossos clientes que a chave para o sucesso no uso de aplicações de IA e ML (Machine Learning) é ter dados confiáveis. Integrações como essa da Denodo resolvem esse desafio de nossos clientes e diminuem o tempo para criar aplicativos de IA robustos, seguros e precisos”, afirma Bojidar Krapchev, chefe de Parcerias de Tecnologias Emergentes da AWS.

Os desenvolvedores de aplicativos GenAI que usam a Plataforma Denodo têm acesso a um copiloto baseado em IA que simplifica a criação de visualizações de dados, administração e gerenciamento de sistemas.

“Essa colaboração permitirá que os clientes comuns da Denodo e da AWS aprimorem o gerenciamento e a entrega de dados conduzidos pela GenAI, aproveitando os recursos de gerenciamento de dados lógicos da Denodo juntamente com a escalabilidade, confiabilidade e segurança da infraestrutura e dos serviços da AWS”, declara Alberto Pan, diretor de tecnologia da Denodo.

De acordo com o executivo, essa integração oferece suporte aos LLMs da Bedrock com acesso unificado e seguro às fontes de dados de uma organização, permitindo que as organizações aproveitem aplicações de GenAI que fornecem respostas precisas às solicitações de informações.