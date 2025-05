Pela 4ª vez, SPIC Brasil recebe certificação Melhores Empresas para Trabalhar do Great Place to Work®️

A SPIC Brasil conquistou, pelo quarto ano, o selo Great Place to Work (GPTW), um marco significativo para qualquer organização que demonstra o reconhecimento por manter um ambiente de trabalho excepcional, baseado em confiança e no orgulho em pertencer. A certificação é uma validação de que a empresa não só cumpre com suas responsabilidades, mas também se destaca ao proporcionar um ambiente que valoriza e motiva seus colaboradores.

Este ano na avaliação de satisfação interna de seus colaboradores, a SPIC Brasil recebeu nota 79 e obteve uma porcentagem de participação na pesquisa de 88%, maior se comparado com o índice do ano de 2023, quando a empresa alcançou 81% de colaboração. Ao receber o selo GPTW, a empresa reforça sua reputação no mercado, atraindo talentos que buscam uma cultura organizacional positiva e inclusiva.

“A conquista do selo Great Place to Work reflete nosso compromisso para a construção de uma empresa sólida, eficiente, mas que faz isso sem abrir mão do compromisso de fortalecer uma cultura que abrace o diálogo, a diversidade, a inclusão e o respeito à sociedade, comunidades e meio ambiente. Essa premiação nos enche de orgulho e nos motiva a seguir em frente.”, afirma Adriana Waltrick, CEO da SPIC.

Só no Brasil, a SPIC possui cerca de 260 colaboradores diretos, de diferentes origens, idades e etnias e é signatária de diversos compromissos do Pacto Global da ONU que visam promover um ambiente de trabalho mais diversos e justo, como o Movimento Elas Lideram, o Movimento Salário Digno e o Movimento Mente em Foco.

Para avançar em sua política de igualdade de gênero, a empresa está adotando estratégias para ampliar a quantidade de mulheres finalistas em processos seletivos aos cargos de liderança e áreas técnicas. Também passou a implementar pesquisas semanais para coletar continuamente a percepção dos colaboradores e entender seu nível de engajamento. Somadas aos resultados da pesquisa de clima, essas métricas contribuem para o desenvolvimento conjunto de ações assertivas e baseada em dados.